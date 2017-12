Migrations: l’Italie va dÃ©ployer 470 militaires au Niger

Le chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni, a annoncé jeudi le déploiement de 470 militaires au Niger, à la demande de Niamey, afin de « renforcer le contrôle du territoire » de ce pays par lequel transitent de nombreux migrants.

« Nous allons au Niger Ă la suite d’une demande du gouvernement local, reçue dĂ©but dĂ©cembre, concernant une contribution italienne pour faire ce que nous faisons normalement dans ces pays, comme par exemple en Libye: renforcer les instruments de contrĂ´le du territoire et des frontières et renforcer les forces de police locales », a dĂ©clarĂ© M. Gentiloni lors d’une confĂ©rence de presse bilan de l’annĂ©e.

Le Niger reprĂ©sente « le principal pays de transit » pour des dizaines de milliers de migrants qui arrivent en Libye et tentent ensuite de gagner les cĂ´tes italiennes et l’Europe, a-t-il rappelĂ©.

« Si nous apportons notre contribution au renforcement de ce pays, nous faisons quelque chose de sacro-saint pour les intérêts nationaux », a ajouté M. Gentiloni, rappelant également la prolifération de groupes jihadistes dans le Sahel.

De surcroit, « le Niger est un pays peut-ĂŞtre plus disposĂ© que les autres Ă coopĂ©rer dans le domaine des migrations car c’est un pays de transit » dont l’Ă©conomie ne dĂ©pend pas de l’argent envoyĂ© par ses citoyens Ă l’Ă©tranger, a prĂ©cisĂ© M. Gentiloni.

L’envoi des soldats italiens au Niger avait dĂ©jĂ Ă©voquĂ© par la ministre de la DĂ©fense, Roberta Pinotti, devant les parlementaires en octobre, et par M. Gentiloni lors du G5 Sahel mi-dĂ©cembre Ă la Celle-Saint-Cloud, près de Paris. La dĂ©cision doit ĂŞtre entĂ©rinĂ© lors d’un conseil des ministres prĂ©vu jeudi ou vendredi.

Selon des sources diplomatiques, il s’agira de 470 militaires, essentiellement du personnel retirĂ© d’Irak et du KoweĂŻt.

Un premier contingent de moins de 200 personnes doit partir dĂ©but 2018 pour gĂ©rer l’aspect logistique de cette mission, et sera rejoint dans le courant de l’annĂ©e par les autres militaires et un total de 130 vĂ©hicules et deux avions, selon la presse italienne.