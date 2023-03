Mikel Arteta et Arsenal sont en route pour le titre en Premier League !

Arsenal vit une saison tout simplement incroyable sous les ordres de Mikel Arteta.

L’entraîneur espagnol, arrivé en décembre 2019, a eu du temps pour mettre en place son projet et prouve enfin ses grandes qualités d’entraîneur. Après plusieurs mercatos pour bâtir son groupe, le technicien est en route pour ramener la Premier League, un véritable exploit…

Il y a toute une génération de fans d’Arsenal qui n’a pas vu de titres depuis de très longues années. En effet, au début des années 2000, le club de Londres est devenu à la mode grâce aux invincibles et notamment Thierry Henry en France, sans oublier la légende vivante Arsène Wenger ou encore Patrick Vieira ou Robert Pirès, pour ne citer qu’eux. Mais depuis une dizaine d’années, il est très difficile de supporter Arsenal sans souffrir. En effet, excepté des FA Cup et des Community Shields, les Canonniers ont une vraie disette en Premier League puisque le dernier titre date de 2003-2004.

Mais près de 20 ans plus tard, Arsenal est enfin de retour au plus haut niveau du championnat anglais, et sans dépenser des centaines de millions d’euros comparés aux prétendants. Au contraire, les dirigeants ont donné du temps à Mikel Arteta pour former son équipe, son groupe même s’il a eu des renforts à 50 millions à l’image de Gabriel Jesus l’été dernier. Mais on est bien loin des renforts de Chelsea sur cet hiver ou bien Manchester City ces dernières années comme Erling Haaland, Ruben Dias ou autre…

En clair, la force d’Arsenal sur cette saison 2022-2023 est le collectif. Avec des joueurs à l’écoute et possédant un Q.I football au-dessus de la moyenne, les Gunners ont une vraie force collective. Et cela se traduit par… la première place au classement au bout de 20 journées ! Avec un match de retard sur Manchester City, Arsenal compte tout de même 5 points d’avance et semble bien parti pour soulever le titre à la fin de la saison. Dans le jeu, les Gunners produisent le football le plus plaisant d’Angleterre depuis le mois d’août, et ce malgré quelques blessures comme Gabriel Jesus. Mais même avec l’absence du Brésilien, Arteta a trouvé la solution avec Nketiah par exemple et vient de renforcer son milieu de terrain avec Jorginho sur le mercato hivernal ! D’ailleurs, au niveau des bookmakers, Arsenal est favori pour soulever le titre malgré son passé récent sans le moindre trophée majeur.

Les 5 points d’avance sur City aident énormément, tout comme les 7 points d’avance sur United, qui a deux matchs de plus ! La cote d’un succès des Gunners le 28 mai prochain est à 1,57, contre 2,50 pour Manchester City et 21,00 pour Manchester United. Évidemment, les Citizen n’ont pas dit leur dernier mot et sont habitués à se battre jusqu’à la 38ème journée pour le titre, comme les années précédentes avec Liverpool. À l’inverse, Arsenal va peut-être connaitre des moments difficiles par manque d’expérience. Reste maintenant à savoir comment Mikel Arteta va gérer ça, surtout face à son maître Pep Guardiola ! Et pour cause, le premier était l’adjoint du second avant son arrivée à Arsenal…