Minpmeesa : le Cameroun célèbre l’entrepreneuriat

La 5ème édition de la Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat au Cameroun (SMEC) s’ouvre le 14 novembre prochain. Les jeunes entrepreneurs sont au coeur de cette édition à travers le thème central: « Le networking comme outil de développement de l’entrepreneuriat jeune ».

L’objectif est de montrer aux jeunes l’intérêt que revêt le travail en réseau et en groupe d’intérêt pour partager les informations et les opportunités d’affaires. Il s’agira d’une occasion idoine d’exalter le génie créateur de la jeunesse et de susciter davantage son intérêt pour l’entrepreneuriat, en marge des curricula de formation axé vers les connaissances générales.

A Yaoundé, le ministre des PMEESA, Achille BASSILEKIN III, lancera la SMEC ce 14 novembre sur le campus de l’ESSTIC avec une table ronde interministérielle sur le thème de la Semaine. Puis il effectuera une série d’activités le 15 novembre, notamment le lancement, à l’Hôtel de Ville de Yaoundé, de la 3 ème édition du Forum Africain des Femmes Entrepreneures (FAFE), et la visite de travail à l’Institut Agricole d’Obala. Il prendra également part le 16 novembre, à la Cameroon Women Entrepreneurship Day (CAWEECO) au Djeuga Palace ; et au lancement du Bootcamp International ANJEC au Musée National. La célébration s’achèvera le 17 novembre par la remise des certificats EMPRETEC au cours de la cérémonie officielle de clôture, à la Chambre de Commerce, d’Industries, de Mines et de l’Artisanat de Yaoundé.

Les activités de cette édition se dérouleront simultanément dans les 10 régions et impliqueront plusieurs acteurs clés.