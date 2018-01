Le Minsante évalue les travaux de construction du Centre national des opérations des urgences de santé publique

Andre Mama Fouda Ă©tait sur le site de construction de cette institution sanitaire ce 3 janvier 2018.

Le Ministre de la SantĂ© Publique a effectuĂ© la visite du chantier de construction du Centre National des OpĂ©rations des Urgences de SantĂ© Publique (CNOUS), ce mercredi 3 janvier. Il s’agit d’une institution de SantĂ© publique, qui permettra les interventions mĂ©dicales en cas d’accident grave ou de pandĂ©mie. Le ministère de la SantĂ© indique qu’il disposera d’un personnel capable d’organiser les dĂ©parts des Ă©quipes sanitaires pour les lieux d’incidents, ainsi que des Ă©quipements techniques pouvant donner des recommandations aux personnels sanitaires sur le terrain.

AndrĂ© Mama Fouda s’est dit heureux de voir que le bâtiment est sorti de terre, ce qui augure que les dĂ©lais de livraisons seront respectĂ©s. En rappel, la première pierre de ce chantier avait Ă©tĂ© posĂ©e le 16 juillet 2017, et le dĂ©lai de livraison fixĂ© Ă 12 mois. L’ouvrage sera constituĂ© d’un bâtiment de type R+1, et va couvrir une superficie de 3200 m2.

Le Centre National des OpĂ©rations des Urgences de SantĂ© Publique est construit Ă cĂ´tĂ© de l’Ecole des infirmiers et sages-femmes de YaoundĂ©, au quartier Messa. Les travaux de construction sont Ă©valuĂ©s Ă plus d’un milliard et demi de francs Cfa, et ils sont financĂ©s par la coopĂ©ration AmĂ©ricaine et gĂ©rĂ©e par l’entreprise Tetra.