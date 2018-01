Mise en place d’un comité de normalisation du football malien

Une mission conjointe de la FIFA et de la CAF, en séjour au Mali, a mis en place mercredi un comité de normalisation (CONOR) chargé de la gestion provisoire du football malien qui traverse une grave crise depuis plusieurs années.La nouvelle structure est dirigée par Mme Dao Fatoumata Guindo, une ancienne ministre malienne chargée des relations avec les institutions.

Le nouveau comitĂ© de normalisation qui fait suite Ă l’Ă©lection très controversĂ©e le 9 octobre dernier du comitĂ© exĂ©cutif de la FĂ©dĂ©ration malienne de football, a pour mission d’organiser au plus tard le 30 avril prochain, l’Ă©lection d’un nouveau comitĂ© exĂ©cutif de l’instance dirigeante du football malien.

Outre l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Me Mamadou Gaoussou Diarra, qui occupe le poste de 1er vice-prĂ©sident, le comitĂ© de normalisation comprend trois autres membres : Mamadou SamakĂ© (ancien prĂ©sident du Stade malien de Bamako), Youssouf Diallo et Losseyni Bengaly.