Mise en place en Guinée d’un guichet unique électronique

Le Premier Ministre, Kassory Fofana a présidé, mercredi à Conakry, la cérémonie de signature entre le gouvernement guinéen et l’entreprise Webb Fontaine Group de la convention de concession, de fourniture, de mise en place d’exploitation et de gestion du guichet unique électronique pour le commerce extérieur.Dans son discours, Ibrahima Kassory Fofana s’est dit satisfait de la signature de cette convention, affirmant que « la lutte contre la corruption est l’une des priorités du gouvernement, sous l’impulsion du Président de la République ». « Cette plateforme du guichet unique, a-t-il dit, répondra grandement aux priorités dans la mesure où elle apportera une simplification, une uniformisation des procédures commerciales, une sérénité dans les opérations commerciales et une facilité dans les échanges avec le reste du monde, ainsi que la matérialisation des procédures ».

Pour Didier Reymond, PDG de l’entreprise Webb Fontaine Group, la présente signature de convention du guichet unique est un projet d’envergure qui permettra de moderniser l’environnement du commerce, tout en positionnant la Guinée aux standards internationaux.

Selon lui, « l’installation du guichet unique dans le pays, outre l’augmentation des recettes de l’Etat, a permis l’amélioration durable des pays dans le rapport Doing business de la Banque mondiale et spécialement l’indice du commerce transfrontalier, du fait des temps de réduction dans le processus douanier et aussi, la transparence dans le même processus ».

Il faut souligner que la création du guichet unique pour le commerce extérieur va permettre une réduction du temps et du coût des transactions pour ses différents acteurs.