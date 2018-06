Miss Afrique Canada 2018: deux Camerounaises candidates

Kemegni DarelleTankeu et Omgba Marie-Michèle défendront les couleurs du Cameroun lors de cette grande fête de la mode qui se tiendra à Montréal.

Kemeni Darelle Tankeu et Omgba Marie-Michelle sont les ambassadrices camerounaises au concours Miss Afrique Canada qui se tiendra ce 23 juin à Montréal. Respectivement candidates numéro 3 et numéro 10 sur le site officiel de cette compétition de beauté, les deux filles ont le même objectif, porter la couronne et faire rayonner le drapeau du Cameroun.

Âgée de 20 ans, Kemeni Darelle a un profil de jeune fille ordinaire. La candidate suit une formation en soins infirmiers au Canada. Dans sa vidéo de présentation publiée sur les réseaux sociaux, elle se définit comme une personne charitable et aimante, d’où le choix de son futur métier.

Omgba Marie-Michelle, 22 ans, a fait des études en génie mécanique. Elle se réjouit à l’avance à l’idée de porter le drapeau du Cameroun au sommet du concours de beauté. « Je suis fière de représenter mon beau pays le Cameroun lors de cette première saison. Je suis passionnée de musique, de sport, de lecture et de danse. Je pense avoir la personnalité pour représenter la femme africaine et valoriser nos cultures », a-t-elle fièrement déclaré dans sa vidéo de présentation.

Le concours de mode Miss Afrique Canada a pour objectif d’encourager l’expression féminine et projeter les cultures et valeurs africaines dans la mode. Sa mission est surtout de renforcer la confiance des femmes africaines au Canada, de les encourager et de leur fournir les outils nécessaires pour réaliser leurs rêves de bâtir des communautés meilleures et plus fortes.

Miss Afrique Canada réunit des jeunes femmes africaines, qui représentent leur pays et célèbrent le pouvoir des femmes à travers le monde.