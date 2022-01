Miss Cameroun 2022 : à la découverte de l’heureuse élue, Julia Samantha

La 15ème édition du concours de beauté Miss Cameroun a consacré cette année l’actrice de cinéma Edima Samantha Assoumou Julia, plus connue sous le nom Julia Samantha.

Les lampions se sont atteints sur l’édition 2022 de Miss Cameroun au petit matin du 8 janvier au Palais polyvalent des Sports de Yaoundé. Le plus prestigieux concours de beauté du pays de Paul Biya a consacré Julia Samantha plus belle femme du Cameroun. Une véritable consécration pour celle dont la silhouette parfaite avait déjà fait Miss Orangina.

Pour cette année, 28 candidates sur les 31 étaient au départ de la finale. Une véritable cérémonie riche en son et couleurs, retransmise en direct sur la chaine Canal 2 International. Seul bémol, il est regrettable que la finale de cette a été entachée par les désistements de Melissa Masso (2e dauphine Miss Est), Zita Tamasang (2e dauphine Miss Nord-ouest) et Yvonne Nguiviassi (1ere Dauphine Miss Adamaoua). Elles se plaignent, à tort ou à raison, d’abus, de corruption et d’escroquerie à leur endroit au sein du comité d’organisation.

Qu’importe, le charme, la beauté naturelle et l’aura de Julia Samantha, Miss Sud 2021, a conquis tout le jury. Chaque Miss se doit d’avoir une cause qui lui tient à cœur. Pour Julia Samantha, c’est la maladie mentale. Elle confesse que ses études lui ont appris à prendre la parole en public. « J’ai connu une enfance choyée, à voyager entre l’Allemagne et mon Cameroun natal. En tant que femme, j’ai envie de montrer qu’on peut être Miss Cameroun, et poser des actions concrètes en faveur de l’éradication des maladies mentales. La santé mentale des gens me préoccupe au plus haut point».

Au-delà de son éclat, la Miss de cette année a une tête bien faite. Après l’obtention de son Baccalauréat en 2015, elle s’inscrit à l’université de Douala où elle en ressort avec une Licence en Communication, spécialité communication des organisations. Elle possède également un master I en communication d’entreprise.

Elle se lance pour la première fois à un concours de beauté, Miss Orangina, qu’elle remporte. Ce titre devient un tremplin vers le monde du show bizz : apparition dans des clips vidéo, égérie pour des campagnes publicitaires de plusieurs marques…

C’est donc une année faste qui commence pour Julia Samantha, qui est toujours tête d’affiche dans la série Madame Monsieur. Une série qui en est à sa troisième saison. Originaire de la région du Sud, elle est aujourd’hui âgée de 26 ans. Celle qui succède à Nabila Monkam, Miss Cameroun 2020-2021, sera donc l’ambassadrice de notre pays dans tous les concours de beauté organisés à travers le monde.