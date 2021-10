Miss Cameroun 2022: une candidate ayant démissionné évoque des pratiques ésotériques au COMICA

Carelle Ntolo, candidate N°9 pour la finale régionale de Miss Sud, a démissionné à deux jours de cette étape décisive. Elle a répondu aux questions d’un blog et voici ses raisons.

Ntolo Enama Marthe Carelle (en photo) était sur l’affiche des candidates sélectionnées pour la finale régionale grand centre de Miss Cameroun le weekend dernier. Mais sur le podium samedi, elle n’était pas présente. Annoncée comme démissionnaire, elle décide de rompre le silence pour éclaircir l’affaire.

Elle évoque via le blog Fair play Entertainment, des pratiques de sorcellerie contre sa personne. « Tout d’abord j’ai été contactée par une personne anonyme qui m’a fait comprendre qu’elle pouvait me faire gagner le concours Miss Cameroun si j’adhérais à certains cercles ou si j’acceptais de faire certaines choses (sectes et prostitution). Je les ai toutes refusés… Et ça c’était avant le début du concours que cette personne m’a approché. Durant les préparatifs de Miss grand centre, j’ai appris de sources sûrs (au COMICA) qu’une conspiration était entrain de se préparer contre moi avant la grande finale de Miss grand centre. Mes proches m’ont conseillé de protéger ma vie et de quitter la compétition pour éviter des véritables surprises à long terme. » a-t-elle expliqué.

Mais malgré cette situation inquiétante, la candidate a voulu poursuivre la compétition. Mais un avertissement plus sérieux est arrivé: « La semaine passée mercredi soir, je me suis couchée dans de bonnes conditions. Jeudi matin je me réveille avec le visage complètement noir, c’est à dire que j’avais deux teints sur moi. C’est vendredi que j’ai démissionné car j’ai vu que la situation était très grave. Raison pour laquelle je ne suis pas allée à NOUS CHEZ VOUS à la télévision Canal 2 ce vendredi là. J’ai signalé au membre du COMICA que je ne participerai en toute politesse, mais bizarrement quand j’ai dit à l’un des membres du COMICA mon indisponibilité, il m’a juste répondu »Ok » sans toutefois savoir ce qui m’a poussé à démissionner. » a-t-elle ajouté.

Entre désillusion et peur, Carelle Ntolo a donc décidé de se retirer pour sauver sa peau. Selon elle, il n’y a plus de mérite dans cette compétition: « Je croyais que c’est le mérite qu’on prônait , mais hélas, je me suis trompée . Sachez que toutes ses filles qui sont Miss et Dauphines , certaines ne méritent pas leurs places et ont emprunté certaines voies peu recommandables. Mon but est de toucher le public et que si ça peut s’arrêter ; ce genre d’histoire dans les concours de beauté car c’est de trop. ».

En voilà un scandale de plus auquel doit se résoudre de comité d’organisation du concours Miss Cameroun.