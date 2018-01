Miss Cameroun 2017 : le Comica assignÃ© Ã  comparaÃ®tre au tribunal

Caroline Biloa Kounou, candidate malheureuse de ce concours, a saisi le tribunal de grande instance du Mfoundi. Elle veut faire annuler l’Ă©lection et destituer la Miss actuelle.

C’est Ă travers un communiquĂ© de presse publiĂ© le lundi 15 janvier 2018, que Caroline Biloa Kounou, a annoncĂ© qu’elle comptait traduire le ComitĂ© d’organisation de Miss Cameroun (Comica), auprès des « juridictions Ă©tatiques ». Cette finaliste de l’Ă©dition 2017 du concours Miss Cameroun accuse le Comica d’avoir falsifiĂ© le rĂ©sultat de la finale, ce qui lui aurait causĂ© un prĂ©judice considĂ©rable.

Saisie par les avocats de Caroline Biloa Kounou, Mme Ingrid Amougou, la présidente du Comica, aurait approché la plaignante pour un « arrangement en famille ». Au cours des échanges qui se seraient tenus le 6 janvier dernier, la présidente du Comica aurait reconnu les faits. Elle se serait également excusée, et aurait demandé un délai de quelques jours afin de formuler une offre de dédommagement.

Dans leur communiquĂ©, les avocats de Caroline Biloa Kounou indiquent qu' »après plusieurs modifications et amĂ©nagements d’horaires convenues par les deux parties, Mme Ingrid Solange Amougou ne s’est plus prĂ©sentĂ©e au cabinet d’avocats Essimi, et n’a plus donnĂ© de nouvelles ». Ainsi, ces juristes rĂ©clament « l’annulation du concours Miss Cameroun 2017 pour fraudes », ainsi que « la suspension du mandat de l’actuel Miss », en attendant que les Ă©lections soient validĂ©es.

La plainte de Caroline Binou Kounou entend Ă©galement soulever le dĂ©bat sur la nationalitĂ© de la Miss Cameroun actuelle, Caroline AimĂ©e Nseke. La reprĂ©sentante de la diaspora camerounaise de Suisse Ă ce concours de beautĂ©, dĂ©fraye la chronique depuis qu’une vidĂ©o dans laquelle elle chante maladroitement l’hymne national fait le tour des rĂ©seaux sociaux.

Ce mardi 16 janvier, le tribunal de grande instance du Mfoundi a accusĂ© rĂ©ception de la requĂŞte de l’ex-candidate Caroline Binou Kounou et a assignĂ© la prĂ©sidente du Comica Ă comparaĂ®tre le 8 fĂ©vrier 2018 Ă 7 heures 30. Le prĂ©sident du jury de l’Ă©lection Miss Cameroun 2017, Daniel Claude Abate et la Miss actuelle Caroline Nseke, sont Ă©galement attendus au tribunal.

En rappel, lors de la finale Miss Cameroun le 30 dĂ©cembre 2017, Caroline Biloa Kounou avait Ă©tĂ© appelĂ©e par le jury dans le top 12 des finalistes. Au moment de sortir des coulisses, elle a Ă©tĂ© retenue par des responsables du Comica; et c’est une autre candidate qui l’a remplacĂ©e sur scène. En consĂ©quence, Caroline Biloa Kounou n’a pas pu prĂ©senter son speech comme les 11 autres prĂ©tendantes, ce qui a dĂ©finitivement enterrĂ© toutes ses chances de devenir Miss Cameroun.