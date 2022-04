Mission économique et commerciale en Afrique Centrale : les entreprises camerounaises appelées à s’inscrire

Après une première mission économique et commerciale en mars 2022 en Asie, l’OIF organise une deuxième mission de ce type, cette fois-ci pour l’Afrique centrale.

L’événement est prévu du 06 au 08 juillet 2022 à Libreville au Gabon et du 11 au 13 juillet 2022 à Kigali au Rwanda.

Cette mission économique et commerciale que conduira le Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, donnera l’occasion à une centaine d’entreprises et acteurs économiques des régions francophones d’Afrique, d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, d’Asie, du Pacifique, et de l’Océan Indien, de prospecter les marchés Gabonais et Rwandais, de faire les affaires et de resauter avec entre 200 et 250 partenaires potentiels de ces deux pays.

Les secteurs d’intérêt de cette mission économique et commerciale sont l’agro-industrie, les énergies renouvelables et les services numériques.

Les participants auront l’occasion de prospecter ensemble des marchés, de discuter d’affaires et de réseauter avec plus de 250 partenaires potentiels gabonais et rwandais, principalement dans les trois secteurs d’activité suscités.

Les entreprises camerounaises des secteurs public et privé désireuses de prendre part à cette mission économique peuvent télécharger le formulaire d’inscription sur le site de la francophonie.

Le choix du Gabon et du Rwanda est jugé stratégique selon l’OIF. « Le Gabon et le Rwanda se distinguent par la volonté qu’ils ont en partage d’accélérer la transformation et la diversification de leurs économies en misant sur le développement des investissements publics et la mobilisation des investissements étrangers ».

« Occupant des positions géographiques stratégiques au centre de l’Afrique, ces pays représentent de nombreuses et prometteuses opportunités d’affaires et d’investissement pour les entreprises francophones à la recherche de portes d’entrée dans une Afrique de plus en plus intégrée avec la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) ».