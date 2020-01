Mme Noël Anthonie Koffi, une « super-administrateur », fleuron du Trésor ivoirien (PORTRAIT)

Partie d’une enfance en campagne, Mme Noël Emile Née Anthonie Akissi Koffi, administrateur en chef des services financiers s’affiche comme un fleuron du Trésor ivoirien. Première femme à occuper des postes importants au sein de cette régie financière, elle ne cesse de glaner des lauriers.Après sa maîtrise en sciences économiques à l’Université de Cocody à Abidjan, Anthonie Akissi Koffi, fait son entrée au cycle supérieur de l’Ecole normale de l’Administration (ENA) où elle décroche son diplôme d’administrateur des services financiers.Ce sésame lui ouvre les portes du Trésor public ivoirien. Grâce à son dévouement au travail, une culture inculquée par ses parents depuis son adolescence, au village, où elle a commencé l’école, Anthonie Koffi Akissi, est la première femme du Trésor ivoirien à occuper de hauts postes de responsabilité. Elle a été première femme payeur du District d’Abidjan de 2003 à 2009, première femme trésorier général d’Abidjan Sud de 2009 à 2011, première femme agent comptable de la dette publique de 2011 à 2015.Anthonie Akissi Koffi est également la première femme agent comptable des créances contentieuses de 2015 à 2016, première femme agent comptable centrale des dépôts. Directrice de la banque des dépôts du Trésor public depuis 2016, elle est la première femme présidente de l’association des comptables supérieurs du Trésor de Côte d’Ivoire.Son parcours exceptionnel conduit le chef de l’Etat Alassane Ouattara à la nommer, en janvier 2020, administrateur en chef des services financiers, au niveau de la Recette générale des finances de la Côte d’Ivoire. Une distinction qui intervient après avoir été élevée au rang d’Officier dans l’ordre du mérite ivoirien.Cette distinction Anthonie Akissi Koffi la considère comme le résultat d’un travail d’équipe. Sur 99 récipiendaires dont 50 décorés dans l’ordre national (34 officiers et 16 chevaliers) et 49 dans l’ordre du mérite ivoirien (24 officiers et 25 chevaliers), elle affiche une mine pleine d’entrain. Pour elle cette décoration qu’elle arbore avec fierté, la motive et l’ « encourage à aller toujours plus loin dans le travail ». Toujours atteindre les sommets des défis, tel est le leitmotiv de Mme Noël Anthonie Akissi Koffi. « C’est une grande bénédiction ; je voudrais dire merci au président de la République, au Premier ministre, au ministre de l’Economie et des finances pour la confiance. Et ensuite traduire ma gratitude à mon patron, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Assahoré Konan Jacques pour ses instructions, conseils et encouragements », dit-elle très reconnaissante. Ses réussites, elle les partage avec ses proches. Elle a décerné des remerciements à son époux Noël Emile, ses enfants et l’ensemble du personnel du Trésor public qui, dit-elle, l’ont toujours soutenue dans ce parcours édifiant.« Pendant mon enfance, mes parents qui vivent en milieu rural m’ont enseigné qu’il faut travailler sans relâche pour obtenir de bons résultats et que le fruit du travail bien fait profite toujours au travailleur lui-même. Car, on travaille pour soi-même et il faut exercer son métier avec passion », dit-elle. « Ce sont ces conseils que j’ai essayé de mettre en pratique dans ma vie professionnelle. Je ne peux pas tout faire seule, je privilégie le travail d’équipe et je reste ouverte à toutes les suggestions de mes collaborateurs qui peuvent faire avancer le travail et améliorer nos performances », confie Mme Noël Anthonie Akissi Koffi.Diplômée du cycle supérieur (option Trésor) en 1992, Anthonie Akissi Koffi intègre le Trésor public en qualité de chef de service comptabilité à la trésorerie départementale d’Abidjan. Elle exerce la fonction de chef de service compte de gestion à la Direction de la Comptabilité Parapublique (DCPP).Enseignante vacataire de comptabilité de l’Etat à l’ENA (CMS), Mme Noël Anthonie Akissi Koffi assure par ailleurs la fonction d’agent comptable du Laboratoire National de la Santé Publique, de Fondé de pouvoirs à l’agence comptable centrale de dépenses publiques, trésorier départemental de Dabou (Sud).Payeur du District d’Abidjan et Trésorier Général d’Abidjan Centre, Trésorier Général d’Abidjan Sud, Agent Comptable de la Dette Publique, Agent Comptable des Créances Contentieuses et Agent Comptable Central des Dépôts, Mme Noël Anthonie Akissi Koffi, enregistre un riche parcours.