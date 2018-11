Mobile money : vers l’interopérabilité des services d’Orange et MTN

Les deux structures envisagent d’offrir des facilités aux utilisateurs des services mobile money et Orange money dans les transactions financières. Une plateforme dénommée Mowali assurera cette interopérabilité.

L’interopérabilité des paiements électroniques qu’annoncent les groupes MTN et Orange devrait permettre de réunir, dans un seul réseau, les quelques 338 millions de clients qui se trouvent sur le continent africain. Cela devrait permettre aux utilisateurs de « payer ou de recevoir de l’argent dans n’importe quel compte, quelque soit l’opérateur », indiquent les structures.

Une sorte d’écosystème financier qui serait ouvert également aux banques, aux opérateurs de transfert d’argent et à d’autres fournisseurs. Son équilibre sera assuré par Mowali, la plateforme créée par MTN et Orange pour connecter clients et opérateurs. « Mowali permet la libre-circulation des flux de mobile money entre les comptes », fait savoir un communiqué conjoint publié jeudi.

L’interopérabilité annoncée devrait induire des changements d’envergure sur l’étendue du territoire promettent Orange et MTN. L’on ne ait, cependant, pas quelle forme prendront ces changements, ni comment cette opération changera les habitudes des utilisateurs de transferts électroniques. Notamment dans des pays où les transactions entre ces deux opérateurs sont déjà possible. C’est le cas, à titre illustratif du Cameroun où il est possible d’envoyer de l’argent à un client Orange via MTN et vice-versa. Cette facilité y est par ailleurs étendue aux abonnés à l’opérateur local Express union.