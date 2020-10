Mobilisation du RHDP à Port-Bouët pour assurer une victoire de Ouattara avec 90% des voix à la présidentielle

Les militants du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix ( RHDP), le parti du président-candidat Alassane Ouattara veulent se mobiliser et lui assurer une victoire avec 90% des voix à Port-Bouët dans le sud d’Abidjan lors de la présidentielle du 31 octobre prochain.Selon une note d’information transmise lundi à APA, ils ont exprimé cette résolution lors d’un meeting co-présidé par les ministres Siandou Fofana et Abdourahmane Cissé, tous les deux coordonnateurs régionaux de campagne du candidat du parti présidentiel dans cette commune.

«Jeunesse consciente et mature de Port-Bouët, merci d’avoir dit non à la désobéissance civile et à la violence. Ado ( M. Ouattara) a fait beaucoup pour nous les jeunes. Alors, disons oui à la continuité avec Ado et assurons la victoire du +un COUP KO+ avec 90% des voix à Port-Bouët », a dit à cette occasion, Fernand Traoré, le président des jeunes RHDP de cette commune.

Dans un message commun, les deux ministres ont à leur tour, appelé les militants du parti présidentiel à la paix et à la non-violence pendant ce scrutin présidentiel.

« Cette élection est pour chacun de nous. Ne cédons pas aux provocations. Il ne faut pas que la politique nous divise. L’objectif principal est d’assurer la victoire du +un Coup KO+ pour Alassane Ouattara ici à Port-Bouët», ont-ils exhorté.

La campagne pour l’élection présidentielle ivoirienne du 31 octobre prochain a débuté depuis le 15 octobre dernier et durera deux semaines.