Moins d’un million de rÃ©fugiÃ©s syriens au Liban, une premiÃ¨re depuis 2014

Le nombre de rĂ©fugiĂ©s syriens enregistrĂ©s au Liban est tombĂ© Ă moins d’un million pour la première fois depuis 2014, a affirmĂ© mardi Ă l’AFP une porte-parole des Nations unies.

Fin novembre, le Haut-Commissariat de l’ONU pour les rĂ©fugiĂ©s (HCR) a recensĂ© 997.905 rĂ©fugiĂ©s syriens enregistrĂ©s au Liban, en grande majoritĂ© des femmes et des enfants.

« Le chiffre avait atteint un million en avril 2014, et c’est la première fois qu’il tombe en-deça » a indiquĂ© la porte-parole du HCR, Lisa Abou Khaled.

Le HCR met à jour ses chiffres chaque trimestre pour évaluer les besoins des réfugiés enregistrés au Liban.

D’après Mme Abou Khaled, le nombre est dĂ©croissant car les rĂ©fugiĂ©s sont en train de s’installer dans des pays tiers, mais aussi de revenir dans leur pays.

De 2011 Ă septembre 2017, près de 49.000 Syriens ont quittĂ© le Liban dans le cadre du programme de l’ONU de rĂ©installation dans des pays tiers.

D’autres ont quittĂ© le Liban par leurs propres moyens, faisant le dangereux voyage en mer pour rejoindre clandestinement l’Europe.

« Nous ne pouvons pas confirmer combien sont rentrĂ©s en Syrie. Ils ne nous disent pas nĂ©cessairement, mais nous savons qu’il y en a eu quelques milliers en 2017 », a prĂ©cisĂ© Mme Abou Khaled.

En décembre 2016, le nombre de réfugiés syriens étaient de 1.011.366.

Durant les six premières années de 2017, le nombre a reculé de 10.315, puis de plus de 3.000 entre juin et fin novembre.

Depuis 2011, la guerre a poussé plus de cinq millions de Syriens à se réfugier dans de pays voisins comme la Turquie, le Liban et la Jordanie.

L’afflux de rĂ©fugiĂ©s a constituĂ© un dĂ©fi majeur pour le Liban, pays de quatre millions d’habitants aux ressources limitĂ©es. Les dirigeants libanais ont multipliĂ© ces derniers mois les appels en faveur du retour des rĂ©fugiĂ©s chez eux.

Plus de la moitié des Syriens enregistrés au Liban vivent dans une pauvreté extrême, dans des camps informels ou des immeubles délabrés.