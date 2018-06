Mondial 2018 /Groupe G: Harry Kane et l’Angleterre sans pitié pour le Panama (6-1)

L’Angleterre a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale du mondial russe en pulvérisant, dimanche, une tendre équipe de Panama (6-1) dans le groupe G.Un triplé de son sérial buteur Harry Kane (36è, 45è+1, 62è) après le doublé de John Stones (8è et 40è) et une réalisation de Jesse Lingrad (36è) ont scellé le sort des Panaméens qui ont sauvé l’honneur en inscrivant leur premier but anecdotique de la compétition par Felipe Baloye (78è).

Les Anglais disputeront pour la troisième et dernière journée de la phase de poules, la première place du groupe G face à la Belgique avec laquelle ils sont en égalité parfaite avec 6pts+6.

Groupe G

1 Belgique 6pts+6

2 Angleterre 6pts+6

3 Tunisie 0pt-4

4 Panama 0pt-8