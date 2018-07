Mondial 2018: La Croatie sort le Danemark aux tirs au but (3-2) et rejoint la Russie en quart

La Croatie, grandissime favori face au Danemark, a arraché son ticket pour les quarts de finale, dimanche en nocturne à l’issue d’une indécise séance des tirs au buts (1-1, 3-2).Ce quatrième huitième de finale a démarré sur des chapeaux de roues. C’est le Danemark qui ouvre en premier les hostilités.

Mathias Jörgensen conclut un cafouillage dans la défense croate pour tromper le gardien Subasic fautif d’une énorme bourde en laissant filer le ballon entre ses mains et mourir dans ses filets (1-0, 1è).

Les supporters danois n’ont pas fini de saluer ce but matinal de leur équipe que la Croatie réagit dans la foulée avec l’égalisation de Mario Mandzukic (1-1, 4è).

Dès lors, Croates et Danois se neutralisent jusqu’à la fin du temps réglementaire et des prolongations où la Croatie avait l’opportunité d’éviter l’épreuve fatidique des tirs au but.

À la 115è, le capitaine Luka Modric échoue sur le gardien danois Schmeichel qui bloque le pénalty du meneur de jeu croate.

Au terme d’une séance de tirs au but de suspense, cinq tirs détournés par les deux gardiens, Subasic (3 ) et Schmeichel (2 ), Luka Modric et ses partenaires ont arraché leur ticket pour le premier quart de finale de leur histoire.

Ils affronteront, samedi, à Sochi, la Russie, pays organisateur, vainqueur plus tôt de l’Espagne aux tirs au but (1-1, 4-3).