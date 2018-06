Mondial 2018: la France et le Danemark qualifiés offrent le premier nul blanc de la compétition

La France et le Danemark ont offert, mardi, le premier match nul blanc du mondial russe, qualifiant les deux équipes pour le deuxième tour.La France qui a fait tourner son effectif avec six changements et le Danemark n’ont vraiment pas joué à leur meilleur niveau. Conclusion ? Un match nul insipide, sans relief voire emprunté.

Les deux équipes assurées de leur qualification pour les 1/8è de finale à l’entame de la rencontre se sont neutralisées (0-0). Le premier score vierge du tournoi.

La France (7pts+2) termine en tête du groupe C suivie du Danemark (5pts+1).

Dans le deuxième match du groupe qui se déroulait simultanément, le Pérou a défait, pour l’honneur, l’Australie (2-0) grâce aux réalisations d’André Carrillo (1-0, 18è) et Paolo Guerrero (2-0, 50è).

L’équipe de France jouera son 8e de finale, samedi à 16h00, (14 h GMT) contre le 2e du groupe D, le Nigeria qui a besoin d’un nul ou l’Argentine qui se croiseront le fer en début de soirée. Quant au Danemark, il jouera contre la Croatie, 1er du groupe D.

Classement général groupe C

1 France 7pts+2

2 Danemark 5pts+1

3 Pérou 3pts+0

4 Australie 1pt-3