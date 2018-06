Mondial 2018 / L’Argentine se qualifie sur le fil devant le Nigéria (2-1) dans le groupe D

L’Argentine a validé son ticket pour les huitièmes en battant, mardi en nocturne à Petersburg, le Nigeria (2-1) dans le match du groupe D.Un but de Lionel Messi(1-0, 14è) et le but victorieux du défenseur Marcos Rojo (2-1, 86è) ont permis aux Argentins de remporter le gain de la rencontre après que le Nigéria, dominateur en seconde période soit revenu à hauteur de l’Argentine grâce à un pénalty converti par Moses Victor (1-1, 51è).

Dans l’autre match du groupe, la Croatie a conforté son rang de leader en battant l’Islande (2-1), faisant le plein des points, 9/9.

1er du groupe D, la Croatie rencontrera en huitièmes le Danemark, 2è du groupe C dont le leader, la France jouera l’Argentine qui a terminé 2è du groupe C.

Classement final du groupe D

1Croatie 9pts

2Argentine 4pts

3 Nigéria de 3pts

4 Islande 1pt