Mondial 2018: le Brésil bat le Mexique (2-0) et se qualifie pour les quarts de finale

Le Brésil et un Neymar étincelant se qualifiés pour les 1 /4 de finale de la Coupe du monde de football, Russie 2018, en battant, lundi, le Mexique (2-0).Porté par un Neymar qui monte en puissance, le Brésil a dominé le Mexique pour arracher don ticket pour les quarts. Pourtant les Mexicains ont démarré la rencontre tambours battants.

Javier Hernandez et les siens ont multiplié les offensives en première période sans prendre à défaut la défense brésilienne regroupée autour de Thiago Silva. Le Brésil plié sans rompre jusqu’à la pause (0-0).

À lq reprise le quintuple champion du monde entame la deuxième période avec plus de mordant. Le pressing est plus haut dans le camp mexicain. Neymar devient, de plus en plus intenable.

Servi par William au terme d’une combinaison entre les deux, la star brésilienne reprend le centre de son coéquipier pour battre Ochoa, le gardien mexicain et ouvre le score (1-0, 51è).

Il a fallu la grande classe d’Ochoa pour éviter, dans la foulée, un second à son pays en s’interposant au tir de William (54è) à l’issue d’un échange fulgurant avec Neymar. Le gardien mexicain a longtemps retardé l’échéance avant d’abdiquer pour la deuxième fois dans les ultimes minutes de la rencontre.

Après avoir fixé Ochoa, Neymar sert un caviar à Firmino, entré en jeu peu de temps auparavant, qui pousse le ballon dans les filets (2-0, 87è). La messe est dite. Le Brésil rencontrera, vendredi, en quart, le vainqueur du huitième de finale Belgique-Japon, dans la soirée.