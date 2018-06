Mondial 2018: Le point avant la fin de la phase des poules

À une journée de la fin de la phase des poules, si les carottes sont cuites pour trois représentants africains (Maroc, Tunisie et Égypte) avec deux défaites, certains cadors comme l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne, le Brésil… sont en ballottage quand d’autres, notamment, la France, l’Angleterre, la Belgique, la Croatie, la Russie et l’Uruguay ont assuré leur qualification pour le tour suivant après deux journées.Le Sénégal et le Nigéria sont encore dans la course pour les huitièmes de finale. Le point.

Groupe A

1 Russie 6pts+7

2 Uruguay 6 pts+2

3 Égypte 0pt-3

4 Arabie Saoudite 0pt-6

Reste à jouer: Russie-Uruguay et Égypte-Arabie Saoudite

Groupe B

1 Espagne 4pts+1

2 Portugal 4pts+1

3 Iran 3pts+0

4 Maroc 0pt-2

Reste à jouer: Portugal-Iran et Espagne-Maroc

Groupe C

1 France 6pts+2

2 Danemark 4pts+1

3 Australie 1pt-1

4 Pérou 0pt-2

Reste à jouer: France-Danemark et Australie-Pérou

Groupe D

1 Croatie 6pts+5

2 Nigéria 3pts+0

3 Islande 1pt-2

4 Argentine 1pt-3

Reste à jouer: Nigéria-Argentine et Croatie-Islande

Groupe E

1 Brésil 4pts+2

2 Suisse 4pts+1

3 Serbie 3pts+0

4 Costa Rica 0pt-3

Reste à jouer: Brésil-Serbie et Suisse-Costa Rica

Groupe F

1 Mexique 6pts+2

2 Allemagne 3pts+0

3 Suède 3pts+0

4 Corée du Sud 3pts-2

Reste à jouer : Mexique-Suède et Allemagne-Corée du Sud

Groupe G

1 Belgique 6pts+6

2 Angleterre 6pts+6

3 Tunisie 0pt-4

4 Panama 0pt-8

Reste à jouer: Belgique-Angleterre et Panama-Tunisie

Groupe H

1 Sénégal 4pts+1

2 Japon 4pts+1

3 Colombie 3pts+2

4 Pologne 0pt-4

Reste à jouer : Sénégal-Colombie et Japon-Pologne