Mondial 2018 : Les lions de l’Atlas tiennent tête à la Roja (2-2)

Les Lions de l’Atlas ont présenté l’une de leurs plus belles prestations durant ce mondial en tenant en échec l’Espagne dans un match comptant pour le premier tour de la phase de poules de la Coupe du monde, Russie 2018.Menant au score depuis la 14ème minute par l’intermédiaire de Khalide Boutaib, l’équipe marocaine de football s’est distinguée avec l’art et la manière en étouffant toutes les actions de la Roja, qui a essayé tous les ses plans tactiques pour venir à bout d’une équipe marocaine bien soudée.

A la 19ème minute, l’attaquant Isco a réussi le but d’égalisation suite à une pénétration de la star barcelonaise Igniesta.

En seconde période, les lions de l’Atlas se sont montrés plus déterminés à inscrire une victoire qui restera dans les annales du football mondial. Après moult occasions de scorer, l’attaquant marocain En-Nesyri marque le deuxième but des Lions de l’Atlas.

Ce but a poussé les Espagnols à se jeter vers l’avant. Dans le temps additionnel, Lago Aspas égalise pour le Roja. Un but controversé qui a nécessité le recours à l’arbitrage vidéo. Cette technique a une autre fois lésé les Marocains. L’attaquant espagnol était bel et bien hors-jeu.

Les protégés d’Hervé Renard n’ont pas démérité et ont présenté une très bonne prestation face aux ex-champions du monde. Le Maroc sort ainsi de la compétition la tête haute.