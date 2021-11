Mondial 2022 : le Cameroun éteint les Flammes et s’offre une «finale» face à la Côte d’Ivoire

A l’occasion de la 5e journée du deuxième tour des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2022, les Lions indomptables ont cartonné le Malawi (0-4). Peu après, la Côte d’ivoire a maintenu son leadership du groupe D en dominant le Mozambique, 3-0, ce samedi.

Le match à deux se poursuit entre le Cameroun (12 points) et la Côte d’Ivoire (13 points), les deux seules équipes encore en course pour la qualification. Et les Lions indomptables ont mis la pression sur les Eléphants en écrasant le Malawi tout en soignant leur différence de buts à Johannesburg, théâtre d’un match à sens unique. Les Camerounais de Toni Conceição ont été impitoyables en l’emportant 4-0.

Après l’expulsion de John Banda pour une main sur la ligne de but, le Cameroun, en supériorité numérique, a ouvert le score par Vincent Aboubakar sur penalty (22e). André-Franck Zambo Anguissa, le milieu de terrain de Naples, a signé le but du break avant la pause d’une belle demi-volée puissante (42e). Et en seconde période, Christian Bassogog (photo), entré en jeu pour les 20 dernières minutes, y est allé de son doublé (85e, 87e).

Quelques heures après la victoire du Cameroun au Malawi, la Côte d’Ivoire s’est également imposée contre le Mozambique (3-0). Gradel (10e), Cornet (61e) et Seri (90e) ont permis aux Éléphants de reprendre la tête du groupe D avec un point d’avance sur les Lions Indomptables. Les deux rivaux se retrouveront mardi 16 novembre pour une « finale » à Douala-Japoma qui décidera de l’équipe qualifiée pour les barrages.