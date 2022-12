Mondial-2022: qualification historique du Maroc en demi-finale

Le Maroc devient la première nation africaine à disputer une demi-finale de coupe du monde de football.Un exploit historique et mémorable de la sélection marocaine de football. Elle s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2022 au Qatar en disposant du Portugal (1-0). Une première pour le Maroc et pour tout le continent africain.

Les Lions de l’Atlas ont battu le Portugal de Cristiano Ronaldo, ce samedi, en quart de finale de la Coupe du Monde (1-0). Une victoire qui les propulse définitivement dans la légende. L’équipe nationale est devenue, en effet la première sélection africaine à atteindre les demi-finales d’un Mondial. Le but de la victoire a été inscrit magistralement par Youssef En-Nesyri à la 42ème minute du jeu.

La sélection marocaine affrontera pour une place en finale le vainqueur de l’autre quart de finale prévu ce soir entre la France et l’Angleterre.

Une liesse indescriptible s’est emparée des différentes villes du Maroc où des foules en rouge et vert déferlent dans les rues et les artères des villes pour fêter la qualification historique du Maroc pour les demi-finales de la Coupe du monde de football aux dépens du Portugal (1-0).

Drapés des couleurs nationales et fous de joie, les supporters des Lions de l’Atlas hommes, femmes et enfants, ont envahi les principales places pour fêter comme il se doit l’exploit mérité des protégés de Walid Regragui. C’est la première fois que le Maroc, terre de football, atteint le carré d’or lors d’un Mondial.

Des chefs d’État arabes et africains ont exprimé leur joie et félicité les Lions de l’Atlas à l’occasion de leur qualification à la demi-finale de la Coupe du monde Qatar 2022.

Sur leurs pages officielles sur Twitter, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, le Président de la République de Djibouti, Ismail Omar Guellah et l’émir de Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ont félicité le Maroc, après sa victoire historique face au Portugal.

Pluie d’hommages

Pour Macky Sall, la qualification du Maroc est « Historique et fantastique ». De son côté, le président de Djibouti a indiqué que « c’est un accomplissement incroyable pour l’équipe marocaine et une source d’inspiration pour tous les pays arabes et africains ».

Des célébrités ont également félicité le Maroc pour cet exploit historique. Ainsi, Sundar Pichai, le président-directeur général de Google a tweeté : « Regarder les scènes à Marrakech (l’une des plus belles villes où je suis allé) est incroyable. Un moment historique, le premier pays africain à se qualifier pour les demi-finales. Félicitations au Maroc ! ».

La chanteuse colombienne Shakira a réagi à son tour à la qualification des Lions de l’Atlas en citant le refrain de sa chanson Waka Waka : « This time for Africa!! » accompagné de l’émoji du drapeau du Maroc.

L’enfant du pays Gad Elmaleh a posté une photo de Walid Regragui porté en héros par les joueurs avec un message : « Historique, et ce n’est pas fini, quelle fierté !! Larmes de joie, on sera avec vous jusqu’au bout ».

Samuel Eto’o, le président de la fédération du Cameroun et légende du football, a exprimé sa joie à son tour sur Twitter : « Incroyable! Le Maroc est le premier pays africain à se qualifier pour les demi-finales. Le continent tout entier vous soutient ». L’ancien joueur du Real Madrid,

Mesut Özil, a partagé sa joie sur ses réseaux-sociaux, quelques minutes après le sifflet final : « Fier, quelle équipe ! Quelle réussite pour le continent africain et le monde musulman. C’est formidable de voir qu’un tel conte de fées est encore possible dans le football moderne, cela donnera à tant de gens tant de pouvoir et d’espoir ! ».