Mondial 2026 : La task force de la FIFA en visite au Maroc

Les inspecteurs de la FIFA entament ce lundi leur mission d’inspection des sites et infrastructures sportifs de quatre villes marocaines concurrentes pour Ă©valuer les capacitĂ©s du Royaume Ă abriter le Mondial 2026, dont il est candidat en lice aux cĂ´tĂ©s du trident USA-Canada-Mexique.Après les villes de United 2026, les inspecteurs de la FIFA visiteront tour Ă tour Marrakech, Agadir, Tanger et enfin Casablanca. En plus de la visite des sites, l’objectif sera de clarifier certains aspects techniques contenus dans les cahiers des charges.

La première visite d’inspection se dĂ©roule ce lundi dans la ville de Marrakech. L’instance dirigeante du football mondial mettra ensuite le cap, mardi 17 avril, sur Agadir puis Tanger le lendemain avant de clĂ´turer sa mission Ă Casablanca (19 avril). A la fin de sa tournĂ©e d’inspection, la FIFA dĂ©voilera les rĂ©sultats.

La dĂ©lĂ©gation de la FIFA est composĂ©e de MM. TomaĹľ Vesel, prĂ©sident du comitĂ© de gouvernance, Mukul Mudgal, membre du comitĂ© d’organisation des compĂ©titions, Ilcho Gjorgjioski, SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint (administration) de la FIFA Marco Villiger et le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint de la FIFA (Football), Zvonimir Boban.

« L’objectif principal des voyages, qui comprendra des visites de sites spĂ©cifiques ainsi que des rĂ©unions de travail avec les comitĂ©s de candidature, sera de clarifier certains aspects techniques contenus dans les cahiers des charges respectifs », a dĂ©clarĂ© la FIFA dans un communiquĂ©. Une prĂ©cision de nature Ă calmer la polĂ©mique avec la FĂ©dĂ©ration Marocaine de Football autour du système de notation dĂ©criĂ© par le Maroc.

Les visites font partie du processus d’Ă©valuation global menĂ© par la task force sur l’Ă©valuation des soumissions du Mondial 2026. Si les deux candidatures sont approuvĂ©es par la task force et le Conseil de la FIFA, tous les membres votants Ă©ligibles dĂ©termineront un gagnant lors du 68e Congrès de la FIFA Ă Moscou le 13 juin.