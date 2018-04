Mondial 2026 : L’ex-joueur brÃ©silien Reborto Carlos ambassadeur de la candidature marocaine

Le BrĂ©silien Da Silva Rocha Roberto Carlos a rejoint le peloton des stars du football mondial ayant optĂ© pour soutenir la candidature marocaine pour le Mondial 2026 en sa qualitĂ© d’ambassadeur, a annoncĂ© le ComitĂ© marocain pour la candidature du Maroc Ă l’organisation de la Coupe du Monde 2026.« Je suis convaincu que le Maroc, terre de football, cĂ©lèbrera le meilleur du jeu, offrant au monde un tournoi impeccable et empreint de passion », a dĂ©clarĂ© la star brĂ©silienne, citĂ©e par un communiquĂ© du ComitĂ©.

En plus du soutien inconditionnel de stars lĂ©gendaires du football marocain, Mustapha Hadji, Aziz Bouderbala, Mohamed Timoumi et Mehdi Benatia, Roberto Carlos rejoint ainsi la liste des ambassadeurs de la candidature marocaine, oĂą figurent notamment certaines icĂ´nes du football africain tels que Joseph-Antoine Bell, El Hadji Diouf, Khalilou Fadiga, Adel Chedli et Robert Kidiaba, parmi d’autres.

Champion du monde en 2002, Roberto Carlos, ancien joueur de l’Inter Milan et du Real Madrid, a remportĂ© Ă plusieurs reprises la Ligue des Champions de l’UEFA ainsi que le championnat et la Supercoupe d’Espagne.

Au cours d’une carrière riche en succès, Roberto Carlos a ainsi eu l’opportunitĂ© d’exhiber ses talents au sein de neuf clubs diffĂ©rents, notamment au BrĂ©sil, en Espagne, en Italie, en Turquie et en Inde.

Ce dĂ©fenseur de classe mondiale incarne les valeurs d’excellence, d’engagement, d’humilitĂ© et de fair play qui sont celles de la dĂ©marche et du positionnement de la candidature marocaine.