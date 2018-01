Mondial 2026 : Moulay Hafid Elalamy présidera le Comité de candidature marocaine

La PrĂ©sidence du ComitĂ© de Candidature du Maroc Ă l’organisation de la coupe du monde de football 2026 a Ă©tĂ© attribuĂ©e par le Roi Mohammed VI, Ă l’actuel ministre du Commerce, de l’industrie et de l’Ă©conomie numĂ©rique, Moulay Hafid Elalamy.L’action de Moulay Hafid Elalamy consistera notamment Ă apporter tout le soutien nĂ©cessaire Ă la fĂ©dĂ©ration royale marocaine de football (FRMF) et Ă la division spĂ©cifique crĂ©Ă©e au sein de la FRMF, conformĂ©ment aux directives de la FIFA et Ă son cahier des charges.

Il agira comme interlocuteur du gouvernement vis-Ă -vis de la FIFA, et sera Ă ce titre en charge de coordonner l’action des diffĂ©rents dĂ©partements concernĂ©s.

La prĂ©sentation de la candidature marocaine sera l’occasion de mettre en valeur le dynamisme de la jeunesse, ainsi que les diffĂ©rents atouts du royaume, de mĂŞme qu’elle contribuera au rayonnement du Maroc et du continent africain.

Après 4 tentatives d’accueillir ce grand grand rendez-vous planĂ©taire du ballon rond (1994, 1998, 2006 et 2010, ndlr), le Maroc a officiellement dĂ©posĂ©  sa candidature pour l’organisation de l’Ă©dition 2026, la première qui opposera 48 Ă©quipes.

Seuls le Maroc et le trio Etats-Unis-Canada-Mexique (dossier conjoint), ont manifestĂ© leurs souhaits d’organiser le Mondial.

L’annonce du pays hĂ´te de la Coupe du monde 2026 se fera le 13 juin prochain, Ă la veille du coup d’envoi de la phase finale du mondial 2018 prĂ©vue en Russie.

Pour l’Ă©dition 2026, le mode de scrutin a changĂ©. Les 211 membres de la FIFA seront appelĂ©s Ă dĂ©partager entre les deux dossiers de candidature.

 Auparavant, il fallait passer par le comité exécutif, dont les membres dépendaient du président qui avait un poids important dans la décision finale.