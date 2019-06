Mondial U20 : le Sénégal bat le Nigeria (2-1) et file en quarts de finale

L’équipe nationale U20 du Sénégal a pris le dessus sur le Nigeria (2-1), lundi soir en Pologne, en huitièmes de finale de la Coupe du monde de cette catégorie.Des approximations de part et d’autre marquent les premiers instants de la partie. Petit à petit, Lionceaux et Flying Eagles épurent leur jeu et se rendent coup pour coup. Tijani est le premier à se signaler. Le géant attaquant de pointe du Nigeria manque de peu l’ouverture du score sur une tête (11ème mn). Le Sénégal répond par l’intermédiaire de Youssouph Badji dont la tête trop croisée n’accroche pas le cadre (14ème mn).

En phase défensive, les Flying Eagles récupèrent le ballon suite à un corner sénégalais joué à la rémoise. La contre-attaque éclair du Nigeria se conclut par une double frappe de l’ailier Sor que stoppe sur sa ligne le gardien Dialy Kobaly Ndiaye (34ème mn).

Amadou Sagna, héritant d’une passe en profondeur d’Ousseynou Cavin Diagne, ouvre le score d’un superbe plat du pied droit au ras du sol (1-0, 37ème mn). Le sociétaire de Cayor Foot (Sénégal) porte son total à quatre buts dans cette compétition.

Dans les ultimes minutes de la première mi-temps, Dion Lopy commet une faute à l’entrée de la surface de réparation poussant l’arbitre à consulter le Var (Assistance vidéo à l’arbitrage) pour voir s’il y a pénalty ou non. Il accorde finalement au Nigeria un coup de pied arrêté qui ne donne rien (44ème mn).

Dans les arrêts de jeu, les Lionceaux font le break grâce à Ibrahima Niane. A l’affût au second poteau, l’attaquant du FC Metz (France) pousse la balle au fond des filets après que Youssouph Badji a gêné l’intervention du dernier rempart adverse sur un centre vicieux du latéral Alpha Richard Dionkou (2-0, 47ème mn).

Le Nigeria revient des vestiaires avec la ferme volonté d’effacer l’ardoise. Les efforts des Flying Eagles sont rapidement récompensés. La déviation du défenseur central Moussa Ndiaye, sur un coup franc botté à l’entrée de la surface, trompe la vigilance de Dialy Kobaly Ndiaye (2-1, 50ème mn).

Malgré plusieurs atermoiements en défense et d’innombrables mauvais choix en attaque, les Lionceaux gardent leur avantage d’un but jusqu’à la fin de la partie. Le Sénégal se qualifie ainsi pour les quarts de finale de la Coupe du monde U20.