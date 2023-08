Mondiaux d’athlétisme 2023 : bilan encourageant des Africains

Le continent africain a été bien représenté avec une belle moisson pour ces mondiaux d’athlétisme à Budapest. 26 médaillés remportés dont 9 en Or, 8 en argent et 9 en bronze.

Les Mondiaux de Budapest se sont donc achevés avec un bilan de 26 médailles africaines, soit trois de moins que l’année dernière à Eugene et le 7e total depuis la première édition en 1983. Le nombre de médailles n’a jamais été inférieur à vingt depuis 1999 (Séville) et vingt-six depuis 2011 (Daegu). Une régularité que l’Afrique doit à deux nations devenues incontournables dans cette discipline, le Kenya et l’Éthiopie.

Une moisson collective plus qu’honorable et des exploits individuels qui resteront à jamais gravés dans l’Histoire de l’athlétisme. Ils sont désormais les visages de l’athlétisme africain et tutoient l’élite mondiale. Elle, c’est Faith Kipyegon, première athlète de l’Histoire à faire le doublé 150-5000m aux Championnats du Monde! La coureuse de fond kenyane est plus que jamais la reine sur ces distances.

Lui, c’est Letsile Tebogo, le Botswanais de 20 ans qui regarde dans les yeux les indétrônables américains ou jamaïcains. Une médaille d’Argent sur 100m en 9’88 et une médaille de Bronze sur 200m font rentrer son pays dans l’Histoire. «L’Usain Bolt africain» est devenu le premier Africain médaillé sur la distance reine, le 100m aux Championnats du monde, et n’a pas fini de faire parler de lui. Lui, c’est aussi le Burkinabè Hugues Fabrice Zango qui a décroché sa première médaille d’Or aux Mondiaux, avec un bon à 17,64 m.

Voici le tableau complet.