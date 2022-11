Monisnap évolue et devient MONI !

MONI combine désormais les trois solutions d’envoi d’argent développées par la start-up. De quoi fournir à ses différents bénéficiaires, de l’argent sous forme de cash, de recharge mobile ou de recharge pour carte prépayée, au Cameroun.

(H1) MONI : plus simple, plus proche, partout, pour tous les camerounais

Vous habitez au Cameroun et un de vos proches, en France, souhaite vous faire parvenir de l’argent ? Vous vous tournez alors automatiquement vers la référence du secteur Monisnap… Eh non, plus maintenant ! Car Monisnap devient MONI !

Au programme, changement de nom et rassemblement sous une même bannière des trois activités principales de MONI :

Le transfert d’argent au Cameroun en Cash

L’achat de recharges mobiles

L’achat de recharges de cartes prépayées

Un nom plus court, à l’image finalement du processus d’envoi d’argent ou d’achat de recharges qui n’a jamais pris aussi peu de temps. Un nom plus simple aussi, car toujours plus proche de ses utilisateurs. Un outil 2.0, 100% digital, qui permettra aux Camerounais de garder un lien de proximité fort avec leurs proches.

Afin que le fonctionnement de MONI soit on ne peut plus clair pour vous, focus dans l’article ci-dessous sur MONI !

(H2) MONI, la meilleure solution pour envoyer de l’argent au Cameroun

MONI combine désormais les trois solutions d’envoi d’argent développées par la start-up. De quoi fournir à ses différents bénéficiaires, de l’argent sous forme de cash, de recharge mobile ou de recharge pour carte prépayée, au Cameroun.

(H3) Transfert d’argent en liquide vers le Cameroun

Votre proche cherche donc à vous envoyer de l’argent au Cameroun depuis la France ? MONI, nouveau visage de Monisnap, pourra vous faire profiter de sa réputation et expérience sur le marché de l’envoi d’argent en cash. MONI continue ainsi à fournir un service efficace et rapide qui caractérise depuis longtemps son offre de transfert de cash depuis la France et vers plus de 150 pays dont le Cameroun.

De ce fait, le service de MONI c’est l’assurance pour votre proche en France de pouvoir vous transférer au Cameroun, du cash en quelques instants. Il lui suffira uniquement de suivre les étapes que nous vous avons énumérées ci-dessous :

Il devra commencer par se connecter à son compte MONI ou à le créer le cas échéant.

Suite à cela, il devra sélectionner le montant qu’il désire vous faire parvenir au Cameroun.

Puis, il lui faudra indiquer les informations propres à son bénéficiaire. Ces dernières vous permettront alors de justifier votre identité au moment du retrait.

Enfin, il ne lui restera plus qu’à procéder au paiement. Le paiement peut être réalisé soit via carte VISA soit via Mastercard.

Le transfert a été réalisé avec succès ? Une fois que votre proche vous aura assuré de la bonne validation de l’envoi, il ne vous reste plus qu’à vous rendre dans une des 470 000 agences MONI, réparties dans le monde entier et donc au Cameroun. Vous pourrez y retirer l’argent en liquide dans l’une des nombreuses agences partenaires disponibles dans le pays : Ria, Exchange House, ECPC Crédit Populaire, Banque Atlantique, Wafacash, UBA, BGFIBank, Express, Crédit Communautaire d’Afrique.

(H3) Recharger du crédit mobile au Cameroun

MONI c’est aussi l’assurance de pouvoir acheter au meilleur prix et en moins d’une minute, votre recharge mobile au Cameroun. Tout cela, en profitant d’une meilleure sécurité du processus d’achat, d’une plus grande ergonomie des outils (application + site internet) de MONI et des meilleurs prix du marché.

MONI vous propose de ce fait de faire appel à l’un de vos proches résidant en France, Espagne, Royaume-Unis, Irlande, Italie ou Belgique, pour qu’il vous aide à obtenir une recharge pour votre mobile en suivant simplement ces quelques étapes :

Une fois connecté à son espace personnel MONI, votre proche devra sélectionner la recharge mobile qui s’accorde le plus à vos besoins, parmi les recharges de votre opérateur mobile camerounais disponibles sur MONI : Orange Cameroun ou MTN

Suite à cela, il lui faudra préciser le numéro de votre téléphone mobile où le crédit sera ajouté.

Pour finir, il ne lui restera qu’à payer cet achat. Quelques minutes après la confirmation de votre achat, votre crédit sera disponible sur votre mobile.

(H3) Recharger une carte prépayée au Cameroun depuis la France

MONI s’est aussi fait un nom dans la vente de recharges pour cartes prépayées. Une offre tout à fait disponible pour les cartes prépayées des personnes résidant au Cameroun, qu’il s’agisse de cartes PCS, Transcash, Neosurf et Toneo First.

Par exemple, afin de vous procurer facilement et le plus rapidement possible une recharge PCS pour votre carte prépayée, vous pouvez demander à l’un de vos proches de se rendre sur MONI. En effet, les recharges peuvent être achetées directement en ligne depuis la France, l’Espagne, le Royaume-Unis, l’Irlande, l’Italie ou encore depuis la Belgique et être créditée sur une carte prépayée à distance au Cameroun. Une fois connecté, il pourra cliquer sur l’onglet recharge carte prépayée, et suivre les étapes. Il ne lui restera qu’à choisir la recharge qui répond à vos besoins, avant de procéder au paiement de celle-ci.

A la suite de ces différentes étapes, il recevra un code par mail et sur son espace personnel. Ce dernier lui permettra d’activer la recharge de votre carte prépayée. Une fois l’activation réalisée avec succès, vous n’aurez plus qu’à profiter de votre nouveau crédit tout juste acquis.