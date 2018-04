MontÃ©nÃ©gro: une prÃ©sidentielle dans l’ombre du milieu

Règlements de compte et crime organisĂ© se sont invitĂ©s dans la prĂ©sidentielle au MontĂ©nĂ©gro, offrant un angle d’attaque Ă l’opposition contre le pro-occidental Milo Djukanovic, archi-favori du premier tour dimanche.

Après avoir dirigĂ© quasiment sans interruption le MontĂ©nĂ©gro durant un quart de siècle, celui-ci s’Ă©tait mis en retrait après les lĂ©gislatives d’octobre 2016.

Mais Ă 56 ans, il a annoncĂ© son retour. Après une adhĂ©sion Ă l’Otan en 2017, il entend rapprocher de l’Union europĂ©enne ce petit pays balkanique de 620.000 habitants, de religion majoritairement orthodoxe, oĂą une partie de l’opinion Ă©prouve des sympathies pour la Russie.

Milo Djukanovic veut confirmer son statut de « patron » du MontĂ©nĂ©gro, si possible dès le premier tour, une hypothèse crĂ©dible selon les sondages. En cas de victoire, la prĂ©sidence, aujourd’hui honorifique avec Filip Vujanovic, deviendrait le vĂ©ritable siège du pouvoir.

Mais pour espĂ©rer rejoindre l’UE, la Commission insistait dans son rapport en 2016 sur la nĂ©cessitĂ© de « continuer les efforts pour amĂ©liorer le bilan dans les affaires de crime organisĂ© ».

Cette prĂ©gnance du milieu s’est invitĂ©e dans la campagne Ă©lectorale. Assassinats en pleine rue, voitures piĂ©gĂ©es: une vingtaine de personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es depuis deux ans, dont quatre victimes collatĂ©rales n’ayant aucun lien avec le milieu. Le directeur de la police nationale, Slavko Stojanovic, et le commissaire de Podgorica, Jovica Recevic, ont dĂ©missionnĂ© dĂ©but avril.

– ‘CrĂ©ateur du chaos’ –

L’opposition entend tirer profit de ce climat et accuse Milo Djukanovic d’ĂŞtre liĂ© au milieu, ce que l’intĂ©ressĂ© rĂ©fute.

« Comme prĂ©sident, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir (…) pour donner aux forces de l’ordre les pouvoirs les plus Ă©tendus leur permettant de protĂ©ger les citoyens de ceux qui mettent leur vie en pĂ©ril », a dit en meeting Milo Djukanovic, qui a dĂ©jĂ Ă©tĂ© une fois prĂ©sident (1998-2003) et six fois Premier ministre.

Un engagement accueilli par l’ironie de ses adversaires. « Il ne peut pas ĂŞtre la solution puisqu’il est le crĂ©ateur de l’instabilitĂ© et du chaos que l’on constate dans les rues du MontĂ©nĂ©gro… », a rĂ©pondu Mladen Bojanic, crĂ©ditĂ© d’un tiers des suffrages.

« Je suis d’accord avec Djukanovic que l’Etat est plus fort que la mafia. Mais le problème, c’est que je ne sais pas quel est son camp », a poursuivi le candidat soutenu par la plupart des partis de l’opposition, qu’ils soient prorusses ou non.

– DĂ©clin de l’influence russe –

Pour un petit candidat, le prorusse Marko Milacic, le favori du scrutin est « le plus grand responsable de la situation de l’Etat, depuis les rues ensanglantĂ©es Ă la politique Ă©trangère en passant par une Ă©conomie en ruines ».

Le salaire moyen est d’environ 500 euros et le chĂ´mage dĂ©passe 20% de la population active.

Dans ce contexte, le dĂ©bat entre Occident et Russie n’est pas au centre des prĂ©occupations de nombreux MontĂ©nĂ©grins. « Ces gens et ces programmes sont usĂ©s. Personne ne propose de solutions Ă nos vrais problèmes, Ă la chute du niveau de vie, au chĂ´mage, au dĂ©part de la jeunesse Ă l’Ă©tranger », rĂ©sume Milan, un Ă©tudiant de 23 ans qui ne donne pas son nom.

Pour Milo Djukanovic, ce choix entre Bruxelles et Moscou est pourtant crucial pour savoir « si le MontĂ©nĂ©gro restera sur le chemin du dĂ©veloppement ».

Les lĂ©gislatives de 2016 avaient Ă©tĂ© marquĂ©es par l’arrestation d’une vingtaine de militants anti-OTAN accusĂ©s par les autoritĂ©s d’avoir fomentĂ© un coup d’Etat.

Mais cette fois, « l’influence russe est moins prĂ©sente et n’est pas de nature Ă dĂ©terminer le rĂ©sultat du scrutin », juge Zlatko Vujovic, directeur du Centre de monitoring (CEMI), qui veillera au bon dĂ©roulement du vote et devrait annoncer les premiers rĂ©sultats.

A ses yeux, Milo Djukanovic est le « favori absolu ». S’il Ă©tait poussĂ© Ă un second tour, celui-ci se tiendrait le 29 avril.