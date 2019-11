Mormons massacrés au Mexique: vers une coopération accrue avec les USA contre les cartels

Le Mexique et les Etats-Unis pourraient s’entendre pour une coopération accrue contre les gangs armés qui ont apparemment pris en embuscade les membres d’une communauté de Mormons américains, massacrant neuf d’entre eux.

Ce nouvel accès de violence au Mexique soulève la sempiternelle question de la gestion sécuritaire des autorités visiblement dépassées, en particulier dans le nord du pays.

Mexico a confirmé mardi la mort de trois femmes et six enfants d’une communauté mormone américaine établie dans cette région du Mexique.

Le ministre de la Sécurité, Alfonso Durazo, a estimé mardi matin que l’attaque qui a visé la famille LeBaron à Rancho de la Mora, à la frontière des États du nord de Sonora et de Chihuahua, avait pu être le résultat d’une « confusion », le convoi de Mormons ayant pu être pris pour un autre groupe armé. Le procureur de Chihuahua Cesar Augusto Peniche a indiqué mardi que « des groupes criminels s’affrontent dans cette zone ».

Le voisin nord-américain, soucieux non seulement d’endiguer le flot de migrants mais aussi de maintenir le calme à sa frontière sud, a sommé le Mexique de « déclarer la guerre » aux cartels de la drogue qui sévissent dans le secteur.

« Si Mexico a besoin ou demande de l’aide pour se débarrasser de ces monstres, les Etats-Unis sont prêts à faire le travail avec rapidité et efficacité », a tweeté le président américain Donald Trump.

Le président Trump et son homologue mexicain, qui va marquer dans moins d’un mois le premier anniversaire de son arrivée au pouvoir, se sont entretenus par téléphone mardi après-midi. Ils ont évoqué « les efforts à déployer pour combattre les comportements de plus en plus violents des cartels et des groupes criminels de la région », a indiqué le porte-parole de la Maison Blanche Hogan Gidley

Les deux hommes ont aussi parlé « de la coopération continue le long de la frontière », a ajouté M. Gidley.

« Toute la coopération dont il sera nécessaire, c’est ce dont je vais m’entretenir maintenant avec Trump », avait réagi M. Lopez Obrador mardi matin lors de sa conférence de presse quotidienne.

– « le pire qui puisse arriver » –

Tout en remerciant son homologue américain, le dirigeant mexicain avait souligné qu’il fallait « examiner de quelles façons il serait possible d’aider, tout en veillant au respect de notre souveraineté, comme (les Etats-Unis) le font et comme d’autres pays le font ».

Il avait cependant estimé que « le pire qui puisse arriver, c’est la guerre », en allusion au tweet de Trump.

« La guerre est synonyme d’irrationnalité », avait-il ajouté.

Le Mexique bénéficie déjà d’une vaste assistance sécuritaire américaine, sous la forme notamment de l’Initiative Merida qui a permis le versement de 1,8 milliard de dollars depuis 2008 pour combattre le trafic de drogue, la criminalité et l’impunité qui sévissent dans le pays.

Mais le président Lopez Obrador, apparenté à la gauche populiste, a déjà fait valoir qu’il souhaitait mettre un terme à ce plan et que les fonds devaient servir au « développement économique » plutôt qu’à « des attaques menées en hélicoptères ».

Cependant avec la situation à la frontière nord du Mexique qui ne cesse d’empirer, il pourrait être contraint de réviser sa position. Avec 25.890 morts depuis le début de l’année au Mexique, un nouveau record de violence pourrait être battu en 2019.

Il a déjà demandé une assistance américaine pour endiguer le trafic d’armes « made in USA » qui inonde le Mexique. Ce marché illégal génère un profit de 127 millions de dollars par an dans les caisses de l’industrie américaine de l’armement.

– Criblés de balles –

« Ma cousine Rhonita allait chercher son époux à l’aéroport de Phoenix (Etats-Unis). Ils leur ont tendu une embuscade, ils ont ouvert le feu sur la camionnette et ils l’ont brûlée avec ses quatre enfants. C’est un massacre », a raconté Julian LeBaron, un membre de la famille.

Selon lui, les corps criblés de balles de sa cousine et de ses quatre enfants ont d’abord été retrouvés à bord de leur camionnette calcinée, dans une région proche de la frontière américaine.

Les assaillants ont bloqué deux autres véhicules qui accompagnaient le premier. Quelques heures plus tard, ces derniers ont été retrouvés avec les corps sans vie de deux autres femmes et deux autres enfants, un garçon et une fille âgés d’une dizaine d’années.

Entre cinq et six autres enfants, dont un a été blessé par balle, ont réussi à s’échapper et à rentrer chez eux à pied, et une fillette était portée disparue après avoir couru dans les bois pour se cacher, a précisé M. LeBaron.

La communauté affectée est composée de descendants de mormons ayant fui les Etats-Unis au XIXe siècle pour échapper à la répression de la polygamie, pratiquée au sein de leur religion.

Au début du XXe, ils étaient installés dans les collines de la Sierra Madre, dans les localités de Chihuahua et de Sonora, à environ 300 km de la frontière avec les Etats-Unis. Ils se sont depuis dispersés dans cette région. De nombreux mormons du Mexique jouissent de la double nationalité mexicaine et américaine.