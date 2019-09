Mort de DJ Arafat: le coupé-décalé, genre musical scandaleux devenu « phénomène de société »

Des fans en folie qui ouvrent la tombe et le cercueil de leur idole, le chanteur DJ Arafat: cette scène inouïe montre combien le coupé-décalé dépasse le cadre musical et est devenu un « phénomène de société » en Côte d’Ivoire.

Samedi, après une nuit d’hommage au grand stade d’Abidjan puis des funérailles pour la star morte le mois dernier dans un accident de moto à 33 ans, des jeunes avaient pris d’assaut le cimetière pour exhumer son corps. Dans la société ivoirienne, les images ont créé un choc.

« DJ Arafat a introduit le comportement de la rue dans le coupé-décalé et la rue c’est la jungle », affirme à l’AFP Scovik, producteur et figure de ce milieu musical à Abidjan.

« DJ Arafat disait +je n’aime pas foutaise+ (le protocole, les chichis…). Les fans n’aiment pas +foutaise+ non plus. Pour eux, ils font partie de sa famille et ce n’était pas à la famille biologique de l’enterrer. DJ Arafat est déja une légende », ajoute-t-il pour expliquer ce geste.

Pour les jeunes Ivoiriens, très pauvres dans leur immense majorité, DJ Arafat se faisait notamment appeler Daishikan – du nom du grand prêtre dans la manga japonaise Dragon Ball. Ses fans se sont ensuite surnommés « les Chinois » par un raccourci asiatique mais aussi pour souligner leur nombre.

« Le coupé-décalé c’est plus qu’un genre, c’est un esprit, un style de vie. C’est devenu un phénomène de société », insiste le chanteur Francky Dicaprio, auteur du tube « Fatigué, fatigué ».

– Crise ivoirienne –

Né en 2003 dans les boîtes de nuit parisiennes et oeuvre de la diaspora ivoirienne, le coupé-décalé a fait fureur en Côte d’Ivoire puis en Afrique de l’Ouest avec ses sons électroniques et son rythme endiablé.

L’origine du nom fait toujours débat, explique le journaliste Usher Aliman, auteur de « L’histoire interdite du coupé-décalé », un ouvrage consacré à Douk Saga (décédé en 2006), considéré comme le pionnier du genre.

Pour certains, le nom provient des arnaques ivoiriennes: « On coupe: on arnaque – on décale: on disparaît ».

A cette époque, alors que la Côte d’Ivoire, coupée en deux par un affrontement entre loyalistes et rebelles, traverse une crise dont l’épilogue en 2010-2011 fera 3.000 morts, les artistes du coupé-décalé prônent l’amusement et choquent en flambant dans les discothèques: on jette des billets de banque au public, on s’habille cher et « flashy », le champagne coule à flots… C’est le « travaillement », comme on dit ici.

« Les gens avaient envie de penser à autre chose. Quand il y avait un couvre-feu, on allait en boîte et on n’en sortait que le matin puisque de toute façon on ne pouvait plus rentrer », raconte Usher Aliman.

Les noms des artistes marquent aussi une volonté d’impressionner, voire de scandaliser: Abou Nidal de Genève, Molare, BB sans Os, DJ Kedjevara, Maty Dollar ou… DJ Arafat.

Dans les clips abondent désormais grosses voitures, filles en maillot de bain, bijoux « bling-bling » et yachts…

« DJ Arafat a offert le Coupé-décalé aux jeunes pas trop nantis. Il leur a permis de s’affirmer », estime Francky Dicaprio.

« C’est vrai que dans les clips, on peut trouver un mode de vie idéalisé. On peut faire le parallèle avec le hip hop », reconnaît Franck Alcide Kacou, directeur label d’Universal Music.

« La force du coupé-décalé, c’est qu’il a réussi à toucher toutes les classes. C’est la musique des +maquis+ (bars) mais aussi des night-clubs chics ».

– « Beaux jours » –

Le coupé-décalé a de « beaux jours devant lui malgré la disparition de sa tête de pont » avec DJ Arafat, estime M. Kacou, ne craignant pas la concurrence de la « Naija », la musique venue du Nigeria qui, aidée par la langue, a conquis le monde ces dernières années.

Pour lui d’ailleurs, « le Nigeria s’inspire parfois du coupé-décalé. Davido était à l’hommage de DJ Arafat. Yemi Alade (une autre star nigériane, ndlr) avait collaboré avec lui. Les rythmes voyagent. Le coupé-décalé s’est marié à d’autres genres ».

Plus généralement, il juge que le coupé-décalé comme la rumba congolaise – dont le succès a précédé celui de la musique ivoirienne – sont devenus incontournables en Europe et aux Etats-Unis.

« C’est parce qu’il y a eu une explosion des diasporas et des communautés qu’on a eu des nouveaux sons », fait-il valoir. Et de citer, comme artistes influencés par le coupé-décalé en France, le rappeur MHD, vedette de « l’afro-trap », la chanteuse à succès Aya Nakamura et des tubes comme « Sapés commes jamais » de Maître Gims.

Pour le directeur label d’Universal Music, pas de doute: « Après l’Amérique latine et des chansons comme +Despacito+, les prochains gros hits mondiaux viendront d’Afrique ».