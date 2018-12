Mort d’un bébé israélien né prématurément après une attaque (hôpital)

Un bébé israélien mis au monde prématurément après que sa mère a été blessée dans une attaque palestinienne, est mort, a annoncé un hôpital de Jérusalem.

« Avec une grande tristesse, nous annonçons la mort de l’enfant (…) après l’attaque, malgré les efforts pour sauver ce bébé prématuré », a précisé l’hôpital Shaare Zedek dans un communiqué.

Sept personnes dont la femme enceinte avaient été blessées dimanche par des coups de feu tirés depuis une voiture palestinienne près d’une colonie israélienne en Cisjordanie occupée.

Les forces israéliennes sont toujours à la recherche du ou des assaillants.

« Nous avons perdu il y a quelques heures un nouveau né. Nous trouverons les meurtriers et nous les jugerons », a déclaré à des journalistes étrangers le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu peu après l’annonce du décès du bébé.

Blessée grièvement, la mère âgée de 21 ans est dans un état stable, selon l’hôpital. La vie des autres blessés n’est pas non plus en danger.

Lundi, l’hôpital avait indiqué que les médecins avaient mis au monde le bébé par césarienne et que son état s’était détérioré.

La Cisjordanie a été, comme Israël, le théâtre à partir d’octobre 2015 et pendant des mois d’une vague d’attaques anti-israéliennes commises le plus souvent au couteau par de jeunes Palestiniens isolés, mais aussi perpétrées dans certains cas à la voiture bélier et, dans une moindre mesure, à l’arme à feu. Les violences ont notablement diminué d’intensité, mais persistent de manière sporadique.

Entre la Cisjordanie occupée depuis plus de cinquante ans et Jérusalem-Est annexée par Israël, plus de 600.000 colons israéliens mènent une coexistence souvent conflictuelle avec trois millions de Palestiniens. La colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés est illégale au regard du droit international.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, autre territoire palestinien, avait salué la « résistance » contre Israël après l’attaque de dimanche.

Mardi, un Palestinien a été tué mardi par des tirs des forces israéliennes près de Hébron en Cisjordanie, au cours de ce que la police israélienne a présenté comme une attaque à la voiture bélier.

Après l’attaque de dimanche, M. Netanyahu avait assuré que les assaillants cherchaient à pousser les Israéliens à partir, mais qu’il poursuivrait la colonisation.

« Nous allons leur montrer qu’ils ne nous chasseront pas de notre terre et qu’ils se heurteront à une muraille », a-t-il dit. « Tant que je serai Premier ministre d’Israël, pas un seul juif ne sera chassé de chez lui. Non seulement ils ne seront pas chassés de leurs maisons, mais ils en construiront de nouvelles ».