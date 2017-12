Mort d’une pop star sud-corÃ©enne: 27 ans, l’Ã¢ge maudit du rock

Après Jimi Hendrix, Kurt Cobain ou Amy Winehouse, la mort de Kim Jong-Hyun, qui s’est suicidĂ© Ă 27 ans, fait entrer la pop star corĂ©enne dans le mythique et macabre Club des 27, les musiciens tragiquement disparus Ă cet âge, dont voici les principaux:

– Amy Winehouse: après une carrière mĂ©tĂ©orique minĂ©e par des problèmes d’addiction, la chanteuse britannique est dĂ©couverte morte le 23 juillet 2011 dans son lit, dans son appartement londonien. La jeune diva de la soul, qui avait remportĂ© cinq rĂ©compenses aux prestigieux Grammy Awards amĂ©ricains, a succombĂ© Ă une absoption massive d’alcool après une pĂ©riode d’abstinence.

– Kurt Cobain: le chanteur et guitariste amĂ©ricain se suicide par balle le 5 avril 1994 dans sa maison de Seattle. Avec son groupe, Nirvana, il avait Ă la fois crĂ©Ă© un style, le grunge, qui a donnĂ© un nouveau souffle au rock, et personnifiĂ© le mal-ĂŞtre adolescent des annĂ©es 90. MariĂ© avec la chanteuse Courtney Love, tiraillĂ© entre mal de vivre et toxicomanie, Cobain n’a jamais supportĂ© la cĂ©lĂ©britĂ© mondiale que lui avait apportĂ©e l’album le plus connu de Nirvana, « Nevermind ».

– Jim Morrison: le chanteur amĂ©ricain du groupe The Doors meurt le 3 juillet 1971 Ă Paris oĂą il s’Ă©tait exilĂ© après avoir Ă©tĂ© condamnĂ© aux Etats-Unis pour « exhibition indĂ©cente ». Selon la police, il a succombĂ© Ă une crise cardiaque. D’autres Ă©voquent une overdose. Sa tombe reste l’une des plus visitĂ©es au cimetière du Père-Lachaise.

– Janis Joplin: alors qu’elle enregistre l’album « Pearl » –son surnom–, la chanteuse amĂ©ricaine Ă la voix rocailleuse est trouvĂ©e morte dans sa chambre d’hĂ´tel le 4 octobre 1970 d’une overdose d’hĂ©roĂŻne. Ses amis feront la fĂŞte grâce au chèque de 2.500 dollars qu’elle leur a laissĂ©, en plus du souvenir d’une artiste libre, rĂ©voltĂ©e par le conservatisme et le racisme et qui avait rĂ©ussi Ă s’imposer dans le monde très masculin du rock.

– Jimi Hendrix: le guitariste afro-amĂ©ricain meurt Ă©touffĂ© par son vomi après avoir ingurgitĂ© un cocktail de somnifères et de vin rouge le 18 septembre 1970 dans un hĂ´tel de Londres. Sa carrière sur scène avec « The Experience » n’a durĂ© que quatre ans mais il a laissĂ© le souvenir d’un artiste de gĂ©nie et d’un homme de spectacle hors-norme, qui aura fortement marquĂ© l’histoire de la musique.

– Brian Jones: Ă©vincĂ© des Rolling Stones par Mick Jagger et Keith Richards, touchĂ© par des problèmes de drogue et des dĂ©mĂŞlĂ©s avec la justice, le guitariste britannique est dĂ©couvert mort noyĂ© dans sa piscine dans la nuit du 2 au 3 juillet 1969. L’enquĂŞte officielle conclut Ă une mort accidentelle sous l’influence de l’alcool et de la drogue.