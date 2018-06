Mort suspecte du petit Excel Konan : le présumé accusé et son vigile déférés à la MACA

L’homme d’affaires Abdoul Aziz Djiré, présumé accusé dans le meurtre, à sa résidence, du petit Excel Konan (3ans) et son vigile Coulibaly Zandie ont été déférés, vendredi en début de soirée, à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA, la plus grande prison du pays), a appris APA de sources policières.Après une nuit passée au violon de la police criminelle (jeudi à vendredi) au terme de la reconstitution des faits, « M. Djiré et son vigile ont été conduits au parquet d’où ils ont été déférés à la MACA », ont précisé ces sources proches du dossier.

Une information judiciaire a été ouverte vendredi par le parquet d’Abidjan contre Abdoul Aziz Djiré et son vigile Coulibaly Zandie.

« Interpellés, Djiré Abdoul Aziz et le vigile de la résidence Coulibaly Zandie ont été déférés au parquet ce jour. Une information judiciaire a été ouverte contre eux pour des chefs d’homicide involontaire prévu et puni par l’article 353 du code pénal », rapporte le procureur de la République, Richard Christophe Adou dans un communiqué.

Rappelant l’autopsie requise par son parquet à la suite de cette découverte macabre, M. Adou a fait savoir que les résultats partiels de cet examen indiquent que la mort du petit Excel Konan « était consécutive, sous réserve d’examens complémentaires, à une asphyxie mécanique liée à une noyade vitale récente, en l’absence de toute trace de lésion traumatique ».

Dénonçant un « lynchage médiatique » de leur client dans la presse et sur les médias sociaux, Me Kaba Mohamed et Me Souleymane Diallo, les Conseils du principal suspect, Abdoul Aziz Djiré ont clamé vendredi dans une conférence de presse l’innocence de ce dernier dans la mort du môme privilégiant la thèse d’une noyade accidentelle.

Le 20 juin dernier, Excel Konan, un enfant de trois ans a été retrouvé mort dans la piscine de la résidence de M. Djiré, un homme d’affaires, voisin de sa famille à Marcory, commune située dans le Sud d’Abidjan.