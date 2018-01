Mozambique: HRW dénonce des exactions impunies de l’armée et de l’ex-rébellion

L’armĂ©e du Mozambique et l’ancienne rĂ©bellion de la Renamo se sont rendues coupables, avant le cessez-le-feu qui a mis fin Ă leurs combats fin 2016, Ă de multiples exactions restĂ©es largement impunies, a dĂ©noncĂ© vendredi Human Rights Watch (HRW).

Dans un document de 65 pages, l’ONG a Ă©tabli une longue liste d’abus recensĂ©s dans le centre du pays entre 2015 et 2016, qu’elle attribue aux forces gouvernementales (disparitions, torture, dĂ©tentions arbitraires) et aux rebelles (assassinats et pillages).

« Plus d’un an après l’instauration d’un cessez-le-feu, le gouvernement mozambicain n’a interpellĂ© aucun membre de ses forces ou de la rĂ©bellion pour ces crimes », a dĂ©plorĂ© un responsable de HRW, Iain Levine.

« Le gouvernement doit enquêter sur ces abus des deux camps et poursuivre leurs auteurs », a-t-il ajouté.

Ancienne rĂ©bellion de la guerre civile mozambicaine (1976-1992), la Renamo a repris les armes dans le centre du pays en 2013 pour contester la mainmise du Frelimo, le parti qui tient les rĂŞnes du pouvoir depuis l’indĂ©pendance de 1975.

La Renamo, qui dispose de dĂ©putĂ©s au Parlement, rĂ©clame une plus grande dĂ©centralisation de l’Etat et une meilleure intĂ©gration de ses militants armĂ©s dans la police et l’armĂ©e.

Son chef, Afonso Dhlakama, a proclamé fin 2016 un cessez-le-feu pour faire avancer les négociations en cours avec le pouvoir. Cette trêve est largement respectée.

Mais ces discussions n’ont pas abouti jusque-lĂ Ă la signature d’un accord de paix formel entre les deux camps.

Etablies Ă partir de plus de 70 entretiens avec des victimes ainsi qu’avec des militaires, des policiers et des militants de la sociĂ©tĂ© civile, les violations des droits de l’homme documentĂ©es par HRW ont Ă©tĂ© dĂ©menties par les deux camps.

SollicitĂ© par l’ONG, le cabinet du prĂ©sident Filipe Nyusi a catĂ©goriquement rejetĂ© toutes ces accusations. De son cĂ´tĂ©, la Renamo a qualifiĂ© les soupçons d’assassinats politiques de « propagande » Ă©manant du parti au pouvoir, le Frelimo.

HRW a relevĂ© que ces abus avaient cessĂ© depuis le cessez-le-feu. « L’impunitĂ© des auteurs de (ces) violations, qui dure depuis longtemps au Mozambique, ne fait qu’encourager de futurs abus », a toutefois mis en garde Iain Levine.

