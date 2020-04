Mozambique : l’état d’urgence prolongé d’un mois

Le président mozambicain, Filipe Nyusi a prorogé l’état d’urgence d’un mois, le nombre de cas confirmés de coronavirus étant passé à 76 dans le pays. »Afin de garantir le bien-être des Mozambicains et d’empêcher la propagation de la pandémie à travers le pays, j’ai décidé de prolonger l’état d’urgence jusqu’au 30 mai », a déclaré Nyusi lors d’une allocution télévisée.

Il a salué la réponse favorable de la plupart des Mozambicains à l’appel du gouvernement de rester à la maison.

» Mais le nombre de personnes quittant le domicile familial à la recherche de services non essentiels a augmenté. Il y a aussi des parents et des tuteurs qui ne contrôlent pas leurs enfants, qui en profitent pour sortir et rester dans la rue. Sur ces aspects, j’appelle à une plus grande sensibilisation des parents à la pandémie « , a déclaré Nyusi.

Selon lui, les 30 prochains jours seraient cruciaux et que le gouvernement appliquerait davantage les mesures annoncées pour réduire les cas de transmissions du coronavrus.

» Nous devons faire beaucoup plus pour éliminer les sources de contamination car, il y a des gens qui continuent de faire des voyages qui ne sont pas absolument nécessaires », a-t-il déclaré.

» Au moment où nous prenons cette décision, nous pensons que des jours encore plus difficiles sont à venir et nous devons protéger les Mozambicains « , a-t-il conclu.

