Mozambique : réduction des allocations de logement pour les hauts fonctionnaires

Le gouvernement mozambicain a envisagĂ© de rĂ©duire les allocations de logement pour les hauts fonctionnaires du pays afin de rĂ©duire les coĂ»ts et la pression du fisc.Selon un dĂ©cret publiĂ© mercredi dans le journal officiel du gouvernement, l’allocation de logement ne devrait pas se situer Ă plus de 30% des salaires de base du fonctionnaire concernĂ©.

Le dĂ©cret s’applique aux ministres, vice-ministres, gouverneurs provinciaux, vice-chanceliers des universitĂ©s publiques, hauts fonctionnaires de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©, maires, prĂ©sidents des assemblĂ©es municipales, cadres supĂ©rieurs des entreprises publiques, chefs des instituts et fonds publics, ambassadeurs, juges et autres hauts fonctionnaires.

Il ne s’applique pas au prĂ©sident de la rĂ©publique, au prĂ©sident et vice-prĂ©sident du parlement, au premier ministre, au prĂ©sident et au vice-prĂ©sident de la Cour suprĂŞme, au prĂ©sident du Tribunal administratif, au prĂ©sident du Conseil constitutionnel et au procureur gĂ©nĂ©ral ou Ă son adjoint.

Cette initiative entre dans le cadre de mesures visant Ă rĂ©duire les privilèges accordĂ©s Ă des hauts fonctionnaires comme promis par le ministre des Finances Adriano Maleiane le mois dernier lorsqu’il a estimĂ© que ces mesures allaient faire Ă©conomiser 123 millions de dollars US au gouvernement.

Les ministres de l’Ă©conomie et des finances et des travaux publics et du logement devraient fixer un plafond pour le cout du loyer Ă payer dans les  provinces en 2018, et qui ne doit pas dĂ©passer 2.000 dollars par mois.

Ne disposant pas d’assez de maisons pour  loger les hauts fonctionnaires,  le gouvernement mozambicain  se tourne vers des hĂ´tels ou des logements locatifs privĂ©s, ce qui coĂ»te Ă©normĂ©ment aux contribuables.

Le nouveau décret devrait donc empêcher les fonctionnaires de vivre indéfiniment dans des hôtels cinq étoiles.