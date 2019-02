Mozambique: un naufrage fait neuf victimes

APA-Maputo (Mozambique) Le gouvernement provincial au Mozambique a confirmé la mort de neuf personnes suite au naufrage d’un bateau survenu dimanche, a appris APA lundi.Le gouvernement provincial au Mozambique a confirmé la mort de neuf personnes suite au naufrage d’un bateau survenu dimanche, a appris APA lundi.

Le secrétaire permanent de la province d’Inhambane, Ricardo Nhacuongue, a déclaré lundi que les causes de la tragédie font actuellement l’objet d’une enquête et qu’une commission a été mise sur pied pour élucider les circonstances de ce naufrage.

Il a déclaré lundi sur les ondes de la « Radio Mozambique » que le navire transportait 73 personnes et leurs marchandises sans respect des normes de sécurité.

« Tout ce qu’on sait pour le moment c’est que le bateau a eu des problèmes de bougies d’allumage et les passagers ont paniqué et ont commencé à sauter par-dessus bord. Ceux qui ne savaient pas nager et ont malheureusement perdu la vie » a-t-il déclaré.

Les naufrages de bateau sont assez fréquents au Mozambique, où les normes de sécurité ne sont pas respectées.

En juin dernier, 13 personnes sont perdu la vie dans le naufrage d’un bateau surchargé qui transportait des passagers et des marchandises sur une rivière dans la province centrale du Zambèze.