Mozambique : vers la construction d’une centrale solaire de 40 MW

Le gouvernement mozambicain et la société solaire française Neoen ont signé un accord de concession pour la construction d’une centrale solaire d’un coût de 50 millions de dollars.L’accord a été formalisé lundi par le ministre mozambicain des Ressources minérales et de l’Énergie, Max Tonela, le représentant de l’entreprise publique d’électricité Electricidade de Mozambique (EDM), Carlos Yum, et le représentant de Neoen, Cyril Perrin.

La centrale de 40 MW destinée à alimenter le réseau électrique national et à produire de l’énergie pour quelque 175 000 foyers sera construite dans le poste administratif de Metoro, district d’Ancuabe, dans la province de Cabo Delgado, au nord du pays.

La centrale solaire va améliorer la qualité et la disponibilité de l’électricité dans la région nord du pays.

Tonela a déclaré après la signature du contrat que le projet est aligné sur les projets du gouvernement qui visent à accélérer l’électrification du pays.

« Il s’agit d’une liste de projets prioritaires récemment approuvés dans le cadre du plan directeur de la EDM », a ajouté Mme Tonela.

Le représentant de Neoen a déclaré que le projet « contribuera à l’amélioration de l’approvisionnement en électricité dans le nord du pays et qu’il est également exemplaire car, il utilisera des technologies qui combinent le besoin de développement et les objectifs internationaux de réduction des gaz à effet de serre ».