MTN Côte d’Ivoire dénonce un site Internet similaire à son portail Mobile money

L’opérateur de téléphonie MTN Côte d’Ivoire dénonce un site Internet présentant les signes distinctifs de MTN Mobile money, interface servant à donner les informations aux clients sur les transferts d’argent, selon une note dont APA a reçu copie vendredi.La direction générale fustige le « site Internet (

https://mtn-ci.gd), présentant faussement, les signes distinctifs de MTN Mobile money, (et qui) propose à nos abonnés de fournir leurs informations confidentielles (numéro mobile et mot de passe) », indique la note.

Les quidams proposent aux personnes souscrivant « de bénéficier d’un bonus mensuel en appel et data de 300% et 400% », souligne le texte dans lequel « MTN Côte d’Ivoire déclare n’avoir jamais créé un tel site, décline toute responsabilité et appelle ses clients à plus de vigilance en cette fin d’année ».

La société « condamne avec fermeté ces manœuvres dolosives dont le seul but est de soutirer frauduleusement de l’argent sur le compte de ses abonnes », poursuit la note de la direction générale, qui assure que « ses équipes s’attèlent, avec le support des autorités, à faire cesser cette fraude ».