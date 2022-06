MTN Elite 1 : Eding tombe mais demeure leader de la poule B

Le club du département de la Lekié s’est incliné ce dimanche, 05 juin, devant la lanterne rouge du championnat national de football, OFTA de Kribi, (1-0).

OFTA de Kribi renoue avec le bonheur. Et de la plus belle des manières. L’équipe qui avait longtemps enchaîné des contre-performances en championnat, MTN Elite 1, a rectifié le tir ce weekend. Opposé à Eding Sport de la Lekié, OFTA de Kribi a arraché la victoire avec un but et remonte à la 10ème place du classement au sein de la Poule B. Eding par contre, nonobstant sa défaite, reste et avec 40 points, leader de ce groupe.

Le club doit cela d’abord, grâce à l’écart des points creusé vis-à-vis de ses poursuivants, Coton Sports de Garoua et Fovu Club de Baham, qui ont respectivement, 36 points et 28 points. De l’autre côté, c’est également dû au match nul dans la confrontation Coton Sport contre Fovu. Match qui s’est soldé sur un score nul et vierge.

L’autre bon point de cette 21ème journée est la montée d’UMS de Loum à la 4ème place avec sa victoire sur PWD de Bamenda, 4-3 qui descend à la 7ème place. La 5ème et 6ème place étant occupées respectivement par Bamboutos de Mbouda avec 28 points et Avion du Nkam avec 25 points. Bamboutos n’ayant pas pu faire mieux qu’un match nul, 2-2 contre YAFOOT, 11ème et Avion battu par Renaissance de Ngoumou, 9ème, 2-0. Le lourd score de cette journée vient de Dragon de Yaoundé qui a craché du feu et empêché les nouvelles étoiles de Douala, Newstars de briller, 5-2. Dragon monte à la 8ème place avec 20 points et New Stars clôture le bas du tableau à la 12ème place avec 17 points.

Dans la poule A, Union de Douala et Colombe sportive du Dja et Lobo ne sont pas allées du dos de la cuillère. L’équipe de Douala a laminé Djiko FC, 4-0 et grimpe à la 4ème place avec 32 points du classement quand Djiko reste à la 6ème place avec 28 points. Juste derrière Union, c’est Colombe qui compte 30 points grâce à sa victoire sur Racing FC de Bafoussam, qui reste dernier avec 8 points.

Apejes de Mfou au même titre que Canon de Yaoundé continu avec des contres performances. Après leur match nul la semaine dernière, Apejes qui occupe toujours la 3ème place avec 34 points est tombé devant Tonnerre Kalara Club, 12ème avec 13 points (1-0). Et Canon reste toujours deuxième avec 37 points malgré sa défaite face à Fauve Azur, 8ème avec 25 points derrière les Astres de Douala qui compte 45 points. Le seul match nul de la journée fini avec un but par tout, c’est celui de Young Sports Academy de Bamenda, 9ème et Panthère du Ndé, 11ème avec chacun, 24 points et 17 points.