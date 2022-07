MTN Elite One : Coton Sport de Garoua champion du Cameroun 2022

Au terme d’une finale de championnat alléchante, les Cotonniers sont revenus au score face à Eding sport (1-1) avant de s’imposer aux tirs au but (2-3).

Dans cette finale de championnat à suspense, Coton sport y a cru jusqu’au bout, ce dimanche 3 juillet. Eding Sport de la Lékié a ouvert la marque par Prince Junior Sime (1-0, 65e). Mais dans un stade de Roumde Adjia chaud bouillant, les Cotonniers ne vont pas abandonner. Marou Souaibou et ses coéquipiers multiplient alors les assauts dans le camp opposé. La défense d’Eding cède finalement face à Kaiba Djawal qui égalise dans le temps additionnel (1-1)

Puis, Coton Sport de Garoua s’est montré plus adroit lors de l’épreuve fatidique de tirs au but (3-2) et obtient le titre de champion du Cameroun 2022, après un début de championnat poussif. Le club phare de la Bénoué s’impose sur ses propres installations et récolte la prime de 50 millions de F octroyée par la Fédération camerounaise de Football (Fecafoot).

Coton Sport soulève ainsi son 17e titre et l’attaquant Félix Oukiné est fier de la performance du club malgré un début de championnat poussif. » On a eu une équipe d’Eding qui nous attendait pratiquement pour cette finale et nous aussi. On s’est battu jusqu’au bout parce qu’une finale ça se gagne et je pense qu’on a fait le boulot ».

« On a cru jusqu’au bout. Et aujourd’hui nous voici champion. Je pense qu’on n’a pas été efficace devant les buts, on a eu des occasions plus qu’Eding. Ce qui fait notre force c’est le mental, depuis le début on n’a pas lâché, je suis très content d’être champion aujourd’hui »

Le buteur d’Eding est certes déçu mais très fier de leur parcours. « C’est un mitigé parce qu’on joue la 92e minute quand Coton Sport égalise et puis pour tout sportif ce n’est pas acquis quand l’arbitre n’a pas encore sifflé la fin du match. Mais malgré cela, on est resté solide. Comme on le dit c’est l’éternel qui décide, nous sommes très fiers de notre parcours », a indiqué Prince Junior Sime.

A la 3e place, le Canon Sportif de Yaoundé s’adjuge ce positionnement en battant les Astres de Douala sur le score de (3-2). Dans la lutte de la montée en Elite One, en plus d’être sacré champion face à Léopard de Douala aux tirs au but (6-5), Gazelle FC de Garoua obtient son ticket après un an passé en Elite two. Même son de cloche pour Aigle Royal de la Menoua qui rejoint l’élite après avoir dominé Lausanne par (2-0).

TKC, News Star de Douala, Yafoot et Racing de Bafoussam descendent en Elite Two pour la saison sportive 2022-2023.