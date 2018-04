Mugabe convoquÃ© par le Parlement pour la disparition de 15 milliards de dollars de diamants

L’ex-prĂ©sident zimbabwĂ©en Robert Mugabe, qui a dirigĂ© d’une main de fer son pays pendant trente-sept ans, a Ă©tĂ© convoquĂ© par le Parlement pour le 9 mai afin de rendre des comptes sur « la disparition de diamants d’une valeur de 15 milliards de dollars », selon un dĂ©putĂ©.

La commission parlementaire en charge des Mines et de l’Energie, rĂ©unie jeudi, a « fixĂ© au 9 mai la date » oĂą M. Mugabe « devra venir tĂ©moigner », a dĂ©clarĂ© Temba Mliswa, prĂ©sident de la commission citĂ© vendredi par le journal gouvernemental Herald.

L’ancien prĂ©sident devra « s’expliquer sur la disparition de diamants d’une valeur de 15 milliards de dollars », a-t-il ajoutĂ©.

Une situation totalement inconcevable il y a encore quelques mois pour M. Mugabe, qui a rĂ©gnĂ© sans partage sur le Zimbabwe depuis l’indĂ©pendance du pays en 1980 jusqu’Ă l’an dernier.

Il a Ă©tĂ© contraint de lâcher les rĂŞnes du pouvoir le 21 novembre, sous la pression de l’armĂ©e, de la rue et de son parti, la Zanu-PF, toujours au pouvoir. Il a Ă©tĂ© remplacĂ© par son ancien vice-prĂ©sident, Emmerson Mnangagwa, avec qui il s’Ă©tait brouillĂ© quelques semaines plus tĂ´t.

En tant qu’ex-prĂ©sident, Robert Mugabe jouit d’une retraite dorĂ©e. Il vit dans une luxueuse rĂ©sidence Ă Harare, bĂ©nĂ©ficie d’un confortable salaire, d’une flotte de voitures de luxe et de personnel de maison et de sĂ©curitĂ©.

Mais l’ancien prĂ©sident et son successeur, qui a hĂ©ritĂ© d’un pays financièrement et Ă©conomiquement exsangue, entretiennent des relations de plus en plus distantes.

C’est dans ce contexte que les dĂ©putĂ©s ont dĂ©cidĂ© d’interroger M. Mugabe sur des propos tenus en 2016, dans lesquels il regrettait que son pays ait perdu 15 milliards de dollars de revenus diamantifères Ă cause de la corruption et de l’Ă©vasion des capitaux pratiquĂ©e par les compagnies minières Ă©trangères.

L’opposition s’est rĂ©jouie vendredi de la convocation de l’ancien despote, aujourd’hui âgĂ© de 94 ans. « C’est le rĂ´le du Parlement. Il joue son rĂ´le de supervision », a rĂ©agi auprès de l’AFP une porte-parole du Mouvement pour le changement dĂ©mocratique (MDC), Thabitha Khumalo.

« Nous espĂ©rons qu’ils rendront publiques leurs conclusions », a-t-elle ajoutĂ©.

– ‘Faire Ă©clater la vĂ©ritĂ©’ –

Il n’Ă©tait pas clair dans l’immĂ©diat si M. Mugabe allait ou non accepter de tĂ©moigner devant le Parlement.

« Il pourrait dĂ©cider de ne pas se prĂ©senter », a prĂ©venu un analyste politique Ă Harare, Earnest Mudzengi, qui a toutefois saluĂ© la « dĂ©termination » de la commission parlementaire dans ce dossier.

« Parviendront-ils Ă faire Ă©clater la vĂ©ritĂ© ? C’est une autre histoire (…) mais le Parlement joue son rĂ´le », a-t-il ajoutĂ©.

La commission des Mines et de l’Energie a dĂ©jĂ sommĂ© plusieurs anciens ministres, chefs de la police et haut responsables de l’administration de venir tĂ©moigner.

Dans un rapport publiĂ© l’an dernier, l’ONG Global Witness avait accusĂ© les dirigeants du Zimbabwe d’avoir dĂ©tournĂ© pendant des annĂ©es les profits tirĂ©s de l’exploitation du diamant pour financer la rĂ©pression de leurs adversaires politiques.

Selon Global Witness, les services secrets zimbabwĂ©ens (Organisation centrale de renseignement, CIO) ont ainsi dĂ©tenu discrètement une partie du capital d’une entreprise qui extrait des diamants dans la mine de Marange (est).

Le Zimbabwe n’a jamais publiĂ© de statistiques jugĂ©es crĂ©dibles de ses activitĂ©s diamantifères, qui ont dĂ©butĂ© en 2006.

Tout-puissant pendant des décennies, le couple Mugabe se retrouve désormais sur la sellette.

La police devrait prochainement interroger l’ancienne Première dame Grace Mugabe dans une affaire d’exportations illĂ©gales d’ivoire de contrebande qui lui auraient rapportĂ© des millions de dollars, selon la presse gouvernementale.

Les autoritĂ©s anticorruption du Zimbabwe enquĂŞtent aussi sur les conditions dans lesquelles elle a obtenu un doctorat en 2014. Le vice-chancelier de l’universitĂ© du Zimbabwe a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© en fĂ©vrier dans le cadre de ce dossier.

Très discret dans les mois qui ont suivi sa chute, M. Mugabe Ă©tait sorti du silence mi-mars pour dĂ©noncer le « coup d’Etat » d’Emmerson Mnangagwa. Il avait accusĂ© son successeur d’avoir « trahi toute la nation ». Ce Ă quoi le nouveau prĂ©sident avait sèchement ripostĂ© : « La nation a tournĂ© la page » Mugabe.