Municipales 2018 : Djibo rempile à Bouaké avec 55,61% des voix

Le maire sortant de Bouaké, Nicolas Youssouf Djibo, candidat à sa propre succession sous la bannière du Rassemblement des Houphouëtstes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) a remporté les élections municipales du samedi 13 octobre dans cette deuxième ville du pays avec 30 617 voix, soit 55,61%, selon des résultats provisoires proclamés, dimanche soir, par la Commission électorale indépendante (CEI).M. Djibo laisse loin derrière lui son challenger direct du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, ex-parti unique), Lambert N’Guessan Kouamé qui est arrivé 2è avec 20 663 voix, soit 37,53%.

Les indépendants Diakaridja Diarra de la liste « Bouaké, ensemble redonnons ta dignité » et Rash N’Guessan Kouassi de la liste « le Réveil de Gbêkê » occupent respectivement la 3è et la 4è place de ces résultats sortis des urnes avec 2,41 et 2,37% des voix.