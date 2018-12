Municipales à Bassam: Moulot relève des « retards » et des « tablettes défaillantes»

Jean-Louis Moulot, candidat du Rhdp (Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix), la coalition au pouvoir, a relevé dimanche « quelques retards » à l’ouverture des bureaux de vote et des « tablettes défaillantes » à l’occasion de l’élection municipale partielle.« Il y a simplement une satisfaction de voir ce scrutin se dérouler pour le moment dans le calme. On note cependant quelques retards à l’ouverture des bureaux de vote, et où j’ai exercé mon droit de vote par exemple a ouvert à 9h10 au lieu de 8h (GMT) », a dit M. Moulot après son vote.

« On nous a rapporté également quelques lieux de vote où les tablettes sont défaillantes et nous avons saisi les autorités compétentes afin qu’il y soit remédié, sinon dans l’ensemble les choses se déroulent bien », a -t-il ajouté.

En dépit de ces faits, il s’est dit « confiant » de ce que l’issue de ce vote consacrera la confirmation de sa « victoire » à l’instar du premier tour. Il a fait savoir que la Commission électorale indépendante (CEI) a rassuré avoir « mis à disposition un nombre suffisant de tablettes en réserve ».

« Nous insistons à chaque fois pour que les tablettes défaillantes soient remplacées pour limiter les risques de fraudes », a-t-il poursuivi, appelant les Bassamois à sortir pour exercer leur droit de vote afin de tourner définitivement la page d’une crise postélectorale qui leur a été a imposée.

Assuré d’avoir « la majorité sur le terrain », M. Moulot veut simplement confirmer sa victoire à ce « match retour ». Proclamé vainqueur par la CEI après le vote du 13 octobre, la Chambre administrative de la Cour suprême a ordonné la reprise du scrutin après un recours du maire sortant, Philippe Ezaley.

L’ouverture des bureaux de vote est prévue à 8h GMT selon le temps réglementaire. Le vote devrait s’achever à 18h. Pour les cas de retard la Commission électorale indépendante avise aux fins que les électeurs accomplissent leur droit de vote.