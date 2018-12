Municipales à Bingerville: le candidat Issouf Doumbia obtient des soutiens

Les responsables locaux de Bingerville du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), du Front populaire ivoirien (FPI) et du Rassemblement des républicains (RDR) ont apporté, mercredi, leur soutien à Issouf Doumbia, candidat indépendant à l’élection municipale à reprendre le 16 décembre dans cette commune située à une quinzaine de km à l’Est d’Abidjan.Il s’agit de Djomo Hyacinthe, secrétaire de section du PDCI et membre du grand Conseil, Coulibaly Aramane, secrétaire départemental du RDR et de Nicaise Gballou, fédéral du parti de Laurent Gbagbo. Avec eux, le candidat malheureux lors du scrutin du 13 octobre dernier, Akosso Benjamin ”roule” désormais pour le candidat indépendant Issouf Doumbia.

Tous ont exprimé leur soutien et celui des militants de leurs partis respectifs au candidat Doumbia « le meilleur cheval pour le développent de leur commune.

«Nous estimons que Issouf Doumbia a le meilleur profil. C’est pourquoi nous demandons à nos militants de lui accorder leurs suffrages le dimanche pour confirmer sa précédente victoire injustement annulée», a expliqué Hyacinthe Djomo lors d’une conférence de presse au quartier général du candidat en sa présence.

Ce qui a fait dire à son directeur de campagne, Germain Ayaké que « le candidat Issouf Doumbia va retrouver le siège municipal au soir du 16 décembre».

Par ailleurs, M. Ayaké a dénoncé « les dérives tribales de notre adversaire à court d’arguments pour mener sa campagne. Mais nous ne le suivrons dans la gadoue», a-t-il précisé démentant que « M. Doumbia a rallié au RHDP».

«Notre candidat est bel et bien indépendant. Rendre des visites de courtoisie aux autorités ne fait d’Issouf Doumbia un acheté. Et jusqu’à ce jour il est député indépendant à l’Assemblée nationale», a assené Germain Ayaké appelant « à faire le bon choix en votant la liste +Bingerville en Marche conduite par Issouf Doumbia pour confirmer sa victoire ».