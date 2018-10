Municipales à Brobo : Dr Fatoumata Traoré achève sa campagne dans une ambiance carnavalesque

La candidate du Rassemblement des houphouëtistes pour la paix et la démocratie (RHDP) aux élections municipales du 13 octobre 2018 dans la commune de Brobo, Dr Fatoumata Traoré, Dr Fatoumata Traoré a achevé, jeudi soir, à Brobo (localité située à 20 km à l’Est de Bouaké) sa campagne dans une ambiance carnavalesque, aux allures festives.L’apothéose de cette campagne a été marquée par une parade dans les rues, artères, carrefours et autres points névralgiques de la commune de Brobo avec des engins (véhicules et motos) chamarrés aux couleurs de la candidate ainsi que ses banderoles et portraits géants.

Des jeunes garçons et filles installés pour certains dans un « camion podium » et pour d’autres sur des motos et dans des véhicules 4×4, ont chauffé l’atmosphère pendant ces dernières heures de la campagne.

Au quartier général (QG) de Fatoumata Traoré, situé en face du marché de la ville, une sonorisation géante distillait pendant ce temps, des coups de musique et des slogans vantant les mérites de la candidate. Comme depuis le début de la campagne, les populations ont eu droit à la diffusion du journal télévisée de la télévision en ligne de la candidate rendant compte de ses activités.

Dans son message de fin de campagne, la candidate Dr Fatoumata Traoré s’est félicitée du bon déroulement de la campagne sans incident majeur à part les actes de vandalisme dont ses affiches ont été l’objet.

«Je voudrais remercier et féliciter tous les membres de mon staff de campagne…Dans le dévouement et la discipline nous avons mené une campagne moderne avec en ligne de mire une proximité avec les populations, les électeurs», a-t-elle souligné, rendant un « hommage aux chefs des tribus, des différents villages et aux populations. Partout où nous sommes passés, nous avons été accueillis dans la liesse ».

«Durant deux semaines nous avons rencontré les différentes couches sociales pour leur expliquer notre programme de société déclinée en set axes (paix et cohésion sociale, bien-être social, éducation de qualité, santé, autonomisation de la femme, électricité, infrastructures routières …) » a ajouté Dr Fatoumata Traoré.

Auparavant, dans la journée, des autos et motos entièrement couvertes d’affiches, arborant le portrait de la candidate ont sillonné les villages de Djamalakro, Atrokro, N’doumoukouassikro Pindikro, Bopri, Prikro, Kouadjanikro, Konansuikro, Koffi Koffikro, Djamala Koffikro, Sinanvessou, Koundanou…pour un ratissage permettant à Dr Fatoumata Traoré de convaincre les hésitants.

Dr Fatoumata Traoré, fille d’Alloukro l’un des villages du canton Ahali, bardée d’une expérience solide dans le privé et dans le public, ambitionne de «contribuer au développement local pour une paix durable et la cohésion sociale».

Dans le vacarme du son distillé par des haut-parleurs de la sonorisation installée dans un camion, servant aux tympans des passants des chants dédiés à la candidate et des chants relayés par intermittence, par le slogan spécifique de la candidate, l’équipe de campagne a apporté la joie aux populations visitées.

Pendant deux semaines, la tête de la liste «Rassemblement et paix » du RHDP a sillonné les 34 villages de la commune de Brobo pour expliquer les motivations de sa candidature à ce scrutin.