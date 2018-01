Le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré aimer le président américain Donald Trump pour son ‘’franc-parler », malgré ses propos injurieux à l’endroit de Haïti et de l’Afrique.Une information publiée mardi par le Daily Monitor et citant le président ougandais a indiqué que ce dernier a soutenu que Trump, bien que suscitant la colère des Africains pour ses propos injurieux reste toujours le « meilleur président des Etats-Unis » et devrait être compris comme ‘’un homme qui parle avec franchise, peu importe les réactions des autres ».

Museveni qui s’exprimait lors de la dernière session de l’Assemblée législative de l’Afrique de l’est (EALA) à Kampala, a estimé que Trump devrait être félicité pour n’avoir pas été avare avec la vérité.

La déclaration de Museveni devant l’Assemblée a été accueillie par un silence assourdissant des députés.

Le soutien de Museveni à Trump est en droite ligne du refus de son pays de condamner la Maison blanche pour sa nouvelle politique concernant le statut de Jérusalem.

Kampala n’a pas condamné Washington qui a déclaré Jérusalem capitale d’Israël et son intention de transférer son ambassade dans la ville sainte d’ici la fin de l’année prochaine.

Une majorité de pays d’Afrique, du Moyen-Orient et du reste du monde a condamné cette décision considérée comme une provocation.